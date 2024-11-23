أشهى الأطباق الفلبينية في سوق الليل الشتوي بدبي

من لحم البقر المطهو بالجاك فروت المعروف باسم كانسي في مقاطعة إيلويلو؛ إلى طبق البابايتان الغريب من الشمال، وهو حساء حار من لحم البقر أو الماعز؛ إلى البولالو (حساء لحم البقر) من باتانجاس، إلى البالباكوا (حساء من أجزاء لحم البقر الغنية بالكولاجين) من جنوب ووسط الفلبين، وأطعمة الشوارع الفريدة في مانيلا، يمكن للمرء أن يجد كل هذه الأطعمة طازجة تُقدم كل ليلة بأسعار معقولة في مكان واحد: الرقة في ديرة، دبي.