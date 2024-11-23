أشهى الأطباق الفلبينية في سوق الليل الشتوي بدبي
من لحم البقر المطهو بالجاك فروت المعروف باسم كانسي في مقاطعة إيلويلو؛ إلى طبق البابايتان الغريب من الشمال، وهو حساء حار من لحم البقر أو الماعز؛ إلى البولالو (حساء لحم البقر) من باتانجاس، إلى البالباكوا (حساء من أجزاء لحم البقر الغنية بالكولاجين) من جنوب ووسط الفلبين، وأطعمة الشوارع الفريدة في مانيلا، يمكن للمرء أن يجد كل هذه الأطعمة طازجة تُقدم كل ليلة بأسعار معقولة في مكان واحد: الرقة في ديرة، دبي.
الرقة، مثل السطوة، هي مجتمع حيوي يضم عددًا كبيرًا من الفلبينيين. قالت القيصرة جارسيا، 23 عامًا، التي جاءت إلى دبي قبل عام واحد فقط، لصحيفة خليج تايمز باللهجة المحلية: "هذا المكان يجعلني أشعر بالسعادة... مثل المعرض أو المهرجان".
وأضافت: "لم أعد أشعر بالحنين إلى الوطن. الأمر أشبه بالعيش في الفلبين. يأتي العديد من الفلبينيين إلى هنا لتناول العشاء والاستمتاع بالطعام الفلبيني مع أصدقائهم وعائلاتهم".
وتعمل الشابة، التي تنحدر من مدينة أنتيبولو في ريزال، شرق العاصمة مانيلا، كأمينة صندوق في السوق الليلي الذي افتتح في الرقة الشهر الماضي. وقالت إن المكان يعد وسيلة جيدة للترويج للمطبخ الفلبيني الفريد، الذي يتمتع بتاريخ غني وتأثيرات ثقافية متنوعة.
وقالت جارسيا مبتسمة: "أرى الكثير من الأجانب يأتون إلى هنا مع أصدقائهم الفلبينيين لتذوق الطعام من أجزاء مختلفة من الفلبين".
أفضل الكتب الفلبينية مبيعًا بسعر 10 دراهم لكل كتاب
قالت الفلبينية سانتوس، 42 عاما، التي تعمل بدوام جزئي بائعة في أحد أكشاك الطعام في سوق الليل الشتوي، إن طعام الشارع من بين أكثر المنتجات مبيعا لديهم، حتى بين الجنسيات الأخرى.
يبيع متجرهم أسياخًا مثل بروبين أو بروفينتيكولوس أو بروفينتيكولوس أو معدة الدجاج (الجهاز الهضمي)، ومن هنا جاء الاسم، مخلوطة بنشا الذرة أو الدقيق ومقلية. وهناك أيضًا إيساو (أمعاء دجاج مشوية ومخللة)، وحبار (حبار مقلي ومقلي)، وكورن دوج مع موزاريلا (هوت دوج على عصا مغطاة بعجين دقيق الذرة ومقلية)، وغير ذلك الكثير. وأفضل جزء هو: أن كل شيء يباع مقابل 10 دراهم فقط لكل قطعة أو لكل طلب.
وقالت سانتوس لصحيفة خليج تايمز : "نستقبل الكثير من الأجانب الذين يجربون الأطعمة الفلبينية التي تباع في الشوارع لأول مرة. معظمهم يحبون البروبين. ومع ذلك، يفضل المواطنون العرب الكورن دوج لأنه يحتوي على جبن الموزاريلا. أبيع حوالي 2500 درهم من هذه الأطعمة في الشوارع في ليالي الأسبوع العادية وحتى أفضل خلال عطلات نهاية الأسبوع".
تقديم أفضل الأطباق
وقالت فرجينيا باديا، 51 عامًا، مالكة مطعم لوتونج بيل الذي يبيع المأكولات التقليدية، إنها سعيدة بتقديم الطعام الفلبيني للفلبينيين والأجانب على حد سواء. كانت تعمل في أحد البنوك، لكنها تحولت إلى صاحبة مطعم منذ حوالي 18 عامًا.
وأضافت باديا: "نحن سعداء بتقديم أفضل أطباقنا للعملاء، يشعر المغتربون الفلبينيون بالانتماء إلى دبي لأن المطبخ الفلبيني يمكن العثور عليه بكثرة في سوق الرقة الليلي".
وقال سهيب بوت، وهو رجل أعمال شاب من باكستان ومدير سوق وينتر نايت: "نحن نعلم أن الفلبينيين يحبون الطعام. نعتقد أن هذا المشروع سيكون مفيدًا لهم، ولجعله أفضل، قمنا أيضًا بدعوة رواد أعمال آخرين في مجال الأغذية للانضمام إلينا. لذلك، لدينا صينيون وإندونيسيون ونيباليون وكوريون ويابانيون ومكسيكيون وغيرهم".
وأضاف بوت، الذي يعشق الأطباق الفلبينية الشهية مثل بيبينغكا (كعكة الأرز بالجبن والبيض المملح) والهالو هالو (حلوى منعشة مصنوعة من الثلج المبشور والفاصوليا المحلاة والفواكه والحليب المبخر)، "أدعو الجميع لتذوق الطعام الفلبيني والمأكولات الأخرى من آسيا".
يقع السوق الليلي بالقرب من الفنادق الكبرى في ديرة، ويمكن للزوار الاستمتاع بالمشي خلال الأمسيات الباردة أثناء تذوق الأطباق الفلبينية الشهية. كما أنه يأتي مع الترفيه المجاني من المطربين والكوميديين الفلبينيين المختلفين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة.