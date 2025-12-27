أشجار زيتون عمرها 2500 عام في قلب دبي

تستعد دبي لاستقبال أشجار زيتون عريقة، يصل عمر بعضها إلى 2500 عام وتصل تكلفة الواحدة منها إلى مليون درهم، لإعادة زراعتها ضمن مشروع تطوير سكني، وفقاً لمطور المشروع.

يتم استيراد أشجار الزيتون المتوسطية التي يبلغ عمرها قروناً من إسبانيا وإيطاليا، وستشكل جزءاً من خطط تنسيق الحدائق في "كيتورا ريسيرف" (Keturah Reserve)، وهو مشروع سكني يقع في المنطقة السابعة بمدينة محمد بن راشد في "ميدان".

وذكرت شركة التطوير العقاري "ماج" (MAG) أن الأشجار سيتم نقلها باستخدام طرق شحن متخصصة، وإعادة زراعتها باستخدام تقنيات الحفاظ على التراث لمساعدتها على التكيف مع مناخ دبي. ويمكن لأشجار الزيتون أن تعيش لعدة آلاف من السنين، وتُصنف كواحدة من أطول النباتات المزروعة عمراً في العالم.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

وقالت الشركة إن قرار استقدام أشجار زيتون معمرة يتماشى مع الأبحاث التي تربط بين العناصر الطبيعية في البيئات السكنية وتحسين جودة الحياة. حيث وجدت دراسة محكمة نُشرت في وقت سابق من هذا العام أن السكان الذين يعيشون في منازل مصممة بارتباط قوي مع الطبيعة سجلوا مستويات رضا أعلى وتحسناً في الصحة النفسية، إلى جانب انخفاض مستويات التوتر.

ووفقاً للمطور، سيتم دمج أشجار الزيتون في المساحات المفتوحة المنسقة عبر الموقع، إلى جانب المباني السكنية منخفضة الارتفاع. ويتضمن المشروع شققاً ومنازل "تاون هاوس" وفيلات، مع تصميمات تهدف إلى تعظيم الضوء الطبيعي وتدفق الهواء.

وقال طلال محمد القداح، مؤسس والرئيس التنفيذي لعلامة "كيتورا" الفاخرة، إن الهدف من هذه الأشجار هو توفير قيمة بيئية ورمزية، مشيراً إلى أهميتها التاريخية وطول عمرها.

يتم تطوير "كيتورا ريسيرف" على مساحة 405,543 متراً مربعاً. ومن المقرر البدء في تسليم الوحدات على مراحل، تبدأ في عام 2027 وتستمر حتى أوائل عام 2028، وفقاً للجدول الزمني للمشروع.