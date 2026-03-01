أسواق الأسهم الإماراتية مغلقة حتى 3 مارس وسط التوترات الإقليمية

[ملاحظة المحرر: تابعوا مدونة خليج تايمز المباشرة وسط الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران للاطلاع على آخر التطورات الإقليمية.]
ستظل بورصتا الإمارات – سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي – مغلقتين يومي الاثنين والثلاثاء بسبب التوترات المستمرة في المنطقة، حسبما أعلنت الهيئة التنظيمية يوم الأحد.
“تنفيذاً لدورها الإشرافي والتنظيمي على أسواق رأس المال الإماراتية، وعملاً بالقوانين واللوائح المعمول بها، تعلن هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية (CMA) أن أسواق رأس المال الإماراتية (سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) وسوق دبي المالي (DFM)) ستكون مغلقة يومي الاثنين 2 مارس والثلاثاء 3 مارس 2026،” قالت هيئة الأوراق المالية والسلع في بيان أرسلته إلى خليج تايمز في وقت متأخر من يوم الأحد.
وقالت الهيئة إنها ستواصل مراقبة التطورات في المنطقة وتقييم الوضع بشكل مستمر، واتخاذ أي إجراءات إضافية حسب الضرورة.
“يُنصح جميع الأطراف المعنية بمتابعة القنوات الرسمية لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية وADX وDFM للحصول على تحديثات بشأن استئناف التداول،” جاء في البيان.
في وقت سابق، أوقفت بورصة الكويت التداول يوم الأحد 1 مارس، بسبب التطورات الإقليمية. وسيظل التداول معلقاً حتى إشعار آخر.
“بناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، ونظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد حالياً، تعلن بورصة الكويت عن وقف التداول اعتباراً من يوم الأحد، وحتى إشعار آخر،” قالت بورصة الكويت في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني.
أغلقت بورصة قطر بمناسبة عطلة.