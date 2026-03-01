أسواق الأسهم الإماراتية مغلقة حتى 3 مارس وسط التوترات الإقليمية

“بناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، ونظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد حالياً، تعلن بورصة الكويت عن وقف التداول اعتباراً من يوم الأحد، وحتى إشعار آخر،” قالت بورصة الكويت في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني.