أسوأ عادات القيادة في دبي: 10 سلوكيات تغضب الجميع وتستنزف جيبك

تم بناء الطرق السريعة في دبي لتكون مريحة وسلسة، لكن العادات المتهورة لا تزال تختبر صبر السائقين الملتزمين بالقانون.
بناءً على تقارير شرطة دبي، وتحديثات هيئة الطرق والمواصلات (RTA)، والشكاوى الصارخة على وسائل التواصل الاجتماعي، إليك ملخص لأبرز 10 سلوكيات قيادة لا تزال تثير غضب الناس.
هل أنت مذنب بأي منها؟ حان الوقت لإعادة التفكير في آدابك على الطريق.
يظل تفقد "واتساب" أو "إنستغرام" أثناء القيادة هو الآفة الأبرز. على الرغم من الكاميرات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، لا يزال القيادة المشتتة منتشرة، واستخدام الهاتف المحمول يتصدر القائمة.
في عام 2024 وحده، سجلت وزارة الداخلية 648,631 مخالفة. سجلت أبوظبي أعلى عدد (466,029)، تليها دبي (87,321)، والشارقة (84,512)، وعجمان (8,963). كما أبلغت السلطات عن 384 حالة وفاة على الطرق العام الماضي، وكانت القيادة المشتتة من بين الأسباب الخمسة الرئيسية. لمسة واحدة متهورة قد تودي بحياة.
العقوبة: غرامة 800 درهم، و4 نقاط سوداء.
وُجدت مؤشرات الاتجاه (الإشارات) لسبب وجيه. ومع ذلك، يقوم الكثير من السائقين بـ"التنقل الآني" عبر المسارات دون سابق إنذار، مما يثير حوادث وشيكة والكثير من الغضب. وجدت دراسة لـ "RoadSafetyUAE" أن المؤشرات تُستخدم في حوالي نصف المناورات فقط، وتنخفض إلى أقل من 40 في المائة بين السائقين الشباب. يشكل تغيير المسار دون إشارة ربع حوادث الازدحام المروري في دبي.
العقوبة: غرامة 400 – 1,000 درهم، و4 – 6 نقاط سوداء.
البقاء ملتصقاً بالمركبة الأمامية، ومضايقة الآخرين بكشافات الإضاءة العالية، والتخويف في المسارات السريعة، تظل من أخطر العادات في دبي.
تقوم الكاميرات الذكية الآن بتحديد السائقين الذين يتجاهلون قاعدة مسافة الأمان. تنصح هيئة الطرق والمواصلات السائقين باتباع "قاعدة الثانيتين"، وتمديدها في الأحوال الجوية السيئة أو عند السرعات العالية.
العقوبة: غرامة 400 درهم، و4 نقاط سوداء؛ وحجز المركبة للمخالفين المتكررين.
تتطلب الدوارات الصبر والتنسيق، ومع ذلك يتعامل معها بعض السائقين كـ "اختصارات" عن طريق الاقتحام، وتخطي الإشارات، أو الاندفاع كما لو أنهم يمتلكون الدائرة.
القواعد ليست معقدة: قلل السرعة، اسمح للمركبات الموجودة بالدوار بالمرور أولاً، واستخدم المسار الصحيح لمخرجك. ونعم، استخدم الإشارة دائماً عند الخروج.
العقوبة: غرامة 400 درهم، و3 – 4 نقاط سوداء.
كم مرة علقت خلف سائق بطيء يحتكر المسار السريع؟ بدلاً من التجاوز والعودة، يجلسون هناك، مما يعيق حركة المرور ويجبر الآخرين على المناورات الخطرة للتجاوز من اليمين. تحذر الشرطة من أن البقاء في المسار الأيسر يعطل انسياب الحركة وغالباً ما يؤدي إلى فرملة مفاجئة أو تغييرات خطيرة في المسار.
العقوبة: غرامة 600 – 2,000 درهم، و6 – 12 نقطة سوداء؛ والمخالفات المتكررة قد تؤدي إلى حجز المركبة أو سحب الرخصة.
من الطرق الخدمية إلى الطرق السريعة، يعد الاندماج المتهور مصدر إزعاج يومي: السائقون يفرضون طريقهم بالقوة، ويتجاهلون الخطوط المتصلة، أو يقطعون المسارات دون إفساح الطريق. تظهر بيانات شرطة دبي أن الانحراف المفاجئ، المرتبط غالباً بالاندماج غير الآمن، تسبب في أكثر من 260 حادثاً في عام 2024، مما أدى إلى 32 حالة وفاة. يجب على المركبات المندمجة أن تفسح الطريق، وتشير مبكراً، وتطابق سرعتها مع حركة المرور.
العقوبة: غرامة 400 – 2,000 درهم، و3 – 12 نقطة سوداء؛ والمخالفات المتكررة قد تؤدي إلى حجز المركبة أو سحب الرخصة.
التباطؤ للتحديق في الحوادث لا يؤدي فقط إلى ازدحام مروري، بل يخلق مخاطر جديدة. السائقون الذين يفرملون فجأة للتحديق، أو التقاط الصور، أو التصوير، يزيدون من خطر وقوع حوادث ثانوية ويؤخرون وصول المستجيبين للطوارئ.
سجلت السلطات 630 مخالفة العام الماضي بسبب عرقلة حركة المرور في مواقع الحوادث.
العقوبة: غرامة تصل إلى 1,000 درهم و6 – 12 نقطة سوداء.
أنت تسير بسلاسة عندما فجأة تفرمل السيارة التي أمامك بقوة لإنزال شخص ما، أو إجراء مكالمة، أو العبث بالخريطة. هذه التوقفات المفاجئة تلقي بحركة المرور في حالة من الفوضى وغالباً ما تتسبب في حوادث اصطدام خلفي. تقوم الكاميرات في جميع أنحاء دبي بالتقاط مثل هذه المناورات المتهورة بشكل متزايد.
العقوبة: غرامة 1,000 درهم، و6 نقاط سوداء.
أنت تتقدم ببطء عند إشارة ضوئية حمراء عندما فجأة يندفع سائق من الجانب، قاطعاً الصف. إنه سلوك أناني، ومخل بالنظام، وواحد من أكثر العادات التي يتم الشكوى منها. بالإضافة إلى الإحباط، فإنه يخلق أيضاً ارتباكاً عند الإشارات ويزيد من خطر الاصطدام خلال ساعات الذروة.
العقوبة: غرامة 400 – 2,000 درهم، و4 – 23 نقطة سوداء.
شوارع دبي مضاءة جيداً، ومع ذلك يصر بعض السائقين على إبهار وإزعاج الآخرين بالكشافات الأمامية الكاملة. يُسمح باستخدام المصابيح العالية في الطرق السريعة المظلمة وغير المضاءة عندما لا تكون هناك مركبات قريبة، ولكن يجب على السائقين التبديل إلى المصابيح المنخفضة عند ظهور سيارة قادمة أو عند ملاحقة مركبة أخرى. سوء الاستخدام يمكن أن يعمي الآخرين ويتسبب في حوادث.
العقوبة: غرامة 500 درهم، و4 نقاط سوداء.