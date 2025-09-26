أسوأ عادات القيادة في دبي: 10 سلوكيات تغضب الجميع وتستنزف جيبك

تم بناء الطرق السريعة في دبي لتكون مريحة وسلسة، لكن العادات المتهورة لا تزال تختبر صبر السائقين الملتزمين بالقانون.

بناءً على تقارير شرطة دبي، وتحديثات هيئة الطرق والمواصلات (RTA)، والشكاوى الصارخة على وسائل التواصل الاجتماعي، إليك ملخص لأبرز 10 سلوكيات قيادة لا تزال تثير غضب الناس.

هل أنت مذنب بأي منها؟ حان الوقت لإعادة التفكير في آدابك على الطريق.

1. التصفح خلف عجلة القيادة

يظل تفقد "واتساب" أو "إنستغرام" أثناء القيادة هو الآفة الأبرز. على الرغم من الكاميرات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، لا يزال القيادة المشتتة منتشرة، واستخدام الهاتف المحمول يتصدر القائمة.

في عام 2024 وحده، سجلت وزارة الداخلية 648,631 مخالفة. سجلت أبوظبي أعلى عدد (466,029)، تليها دبي (87,321)، والشارقة (84,512)، وعجمان (8,963). كما أبلغت السلطات عن 384 حالة وفاة على الطرق العام الماضي، وكانت القيادة المشتتة من بين الأسباب الخمسة الرئيسية. لمسة واحدة متهورة قد تودي بحياة.

العقوبة: غرامة 800 درهم، و4 نقاط سوداء.

2. متجاهلو الإشارة الضوئية (المؤشر)

وُجدت مؤشرات الاتجاه (الإشارات) لسبب وجيه. ومع ذلك، يقوم الكثير من السائقين بـ"التنقل الآني" عبر المسارات دون سابق إنذار، مما يثير حوادث وشيكة والكثير من الغضب. وجدت دراسة لـ "RoadSafetyUAE" أن المؤشرات تُستخدم في حوالي نصف المناورات فقط، وتنخفض إلى أقل من 40 في المائة بين السائقين الشباب. يشكل تغيير المسار دون إشارة ربع حوادث الازدحام المروري في دبي.

العقوبة: غرامة 400 – 1,000 درهم، و4 – 6 نقاط سوداء.

3. تكتيكات الملاحقة الملاصقة (Tailgating)

البقاء ملتصقاً بالمركبة الأمامية، ومضايقة الآخرين بكشافات الإضاءة العالية، والتخويف في المسارات السريعة، تظل من أخطر العادات في دبي.

تقوم الكاميرات الذكية الآن بتحديد السائقين الذين يتجاهلون قاعدة مسافة الأمان. تنصح هيئة الطرق والمواصلات السائقين باتباع "قاعدة الثانيتين"، وتمديدها في الأحوال الجوية السيئة أو عند السرعات العالية.

العقوبة: غرامة 400 درهم، و4 نقاط سوداء؛ وحجز المركبة للمخالفين المتكررين.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.