أسعار فنادق ياس ترتفع بالتزامن مع الفورمولا 1

الآلاف من عشاق رياضة السيارات يتدفقون إلى جزيرة ياس لحضور سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، حيث يواجه الزوّار ارتفاعًا حادًا في أسعار الفنادق وقيودًا واسعة على مواقف السيارات — حتى في الأماكن غير المرتبطة بالسباق، مما يجعل الإقامة في اللحظة الأخيرة ومواقف السيارات المريحة أمرًا بالغ الصعوبة.
وفقًا لنشرة فندق دبليو أبوظبي – جزيرة ياس الخاصة بحزم الإقامة خلال سباق الفورمولا 1، للفترة من الخميس الأول من ديسمبر إلى الاثنين الثامن من ديسمبر:
سعر الإقامة لشخص واحد في "غرفة سبيكتاكيولار" يبلغ 90,000 درهم، بينما سعر الإقامة المزدوجة يبلغ 92,000 درهم.
تكلفة الإقامة لشخص واحد في "جناح فانتاستيك" تبلغ 110,000 درهم، فيما تبلغ تكلفة الإقامة المزدوجة 112,000 درهم.
أما "جناح فابولس WOW" و"E-WOW" فيُعرضان عند الطلب دون إعلان السعر.
تقدم جميع غرف فندق دبليو إمكانية الدخول المجاني إلى حفلات ما بعد السباق لكل ضيف — مع السماح لثلاثة ضيوف كحد أقصى لكل غرفة. كما يتمكّن النزلاء في الفندق من مشاهدة السباقات من العقار نفسه، بما في ذلك الغرف المطلة على الحلبة، مما يعني أنهم عادة لا يحتاجون إلى شراء تذاكر سباق، وفق ما أوضحه أحد موظفي الاستقبال.
في حال التوجه مباشرة إلى مكتب الاستقبال، يمكن للزائرين الحصول على عروض أفضل في اللحظة الأخيرة. فقد كشف مصدر ميداني لـ«خليج تايمز» أن تكلفة الإقامة بين الجمعة والاثنين (ثلاث ليالٍ) — والتي عادة ما تبلغ نحو 67,500 درهم لتلك الليالي الثلاث، دون احتساب ليلة الخميس التي سبق أن انتهت — مع رسوم موقف 800 درهم لكل ليلة إضافية، تم تخفيضها إلى 62,600 درهم تشمل المواقف مجانًا، أي بتوفير صافٍ قدره 27,400 درهم. وفي الوقت ذاته، طُرح سعر غرفة عادية دون إطلالة على الحلبة مقابل 45,000 درهم.
وفي سياق متصل، قال ناصر، وهو مهندس بترول يبلغ من العمر 21 عامًا، إن أرخص غرفة وجدها بلغت 15,000 درهم لليلة واحدة، من الجمعة إلى السبت، وهو سعر لا يزال أعلى بكثير من الأسعار المعتادة خارج الموسم. وأوضح: "كان السعر الأصلي للغرفة نحو 18,000 درهم، وقدموا لي خصمًا بقيمة 3,000 درهم
تبدو هذه الزيادات الكبيرة في الأسعار منطقية عندما تأخذ في الاعتبار أن "الفندق يقع في وسط السباق"، وفق تعبير مكتب الاستقبال. ويبدو أن ندرة الغرف وقربها من موقع الحدث والطلب المرتفع من النزلاء الراغبين في حضور الحفلات تساهم جميعها في هذا الارتفاع الكبير.
تعكس الفنادق المجاورة وخيارات الإقامة البديلة بدورها ارتفاع الأسعار خلال إقامة ثلاث ليالي من الجمعة 5 ديسمبر إلى الاثنين 8 ديسمبر، بحسب منصة حجز شهيرة:
هيلتون جزيرة ياس: ابتداءً من 48,020 درهم + 11,285 درهم ضرائب ورسوم.
الإقامة على يخت فاخر: 32,464 درهم.
السعر الأصلي: 36,072 درهم، السعر الحالي: 32,464 درهم + 7,954 درهم ضرائب ورسوم.
فندق ماريوت الفرسان (3 ليالٍ، لشخصين): 18,855 درهم + 4,431 درهم ضرائب ورسوم.
فندق ألوفت أبوظبي: 13,405 درهم + 3,150 درهم ضرائب ورسوم.
تعكس هذه الأسعار الضغط حتى على من يبحثون عن إقامة غير فاخرة، وسط الطفرة في الطلب.
أما بالنسبة لعشاق السباق المخلصين مثل ناصر، فيرون أن السعر يستحق العناء: "كنت حريصًا على أن أكون هنا هذه الليلة، إنه المكان الذي يجب أن تكون فيه خلال الفورمولا 1. آتي إلى هنا كل عام." بينما قد يختار آخرون خيارات أكثر تواضعًا وأقل تكلفة وأكثر سهولة في الوصول.
الإقامة لثلاث ليالٍ في الفنادق نفسها خلال فبراير أقل بكثير:
فندق دبليو جزيرة ياس: 3,145 درهم + 739 درهم ضرائب ورسوم.
هيلتون جزيرة ياس: 5,267.09 درهم تشمل الضرائب والرسوم.
ماريوت الفرسان: 9,806 درهم + 1,356 درهم ضرائب ورسوم.
ألوفت أبوظبي: 3,537.23 درهم مع تقدير الضرائب والرسوم.
بعيدًا عن الفنادق، أصبحت مواقف السيارات على جزيرة ياس خلال سباق الجائزة الكبرى تحديًا كبيرًا. فعند القيادة عبر جزيرة ياس صباح الجمعة حوالي الساعة العاشرة، قبل بدء الازدحام فعليًا، كان المرور سلسًا — لكن محاولة إيقاف السيارة في أحد الفنادق لم تنجح.
لركن السيارة في فندق دبليو، يجب دفع:
1200 درهم خلال النهار يوم الجمعة، و1400 درهم من الساعة 7 مساءً حتى 2 صباحًا
2100 درهم خلال النهار يوم السبت، و2500 درهم من الساعة 7 مساءً حتى 2 صباحًا
3000 درهم خلال النهار يوم الأحد، و3500 درهم من الساعة 7 مساءً حتى 2 صباحًا
بعد محاولة فاشلة لإيجاد موقف في أماكن مألوفة في جزيرة ياس دون تصريح، كان الحل الأكثر منطقية هو ركن السيارة في موقف "شارع الأزياء" في ياس مول ثم السير لبضع خطوات نحو حافلات دائرة النقل، التي توفر رحلات مجانية إلى المحطات الرئيسية في جميع أنحاء الجزيرة.
كما تم إغلاق مواقف السيارات حتى في الأماكن غير المرتبطة بالسباق على الجزيرة، مثل ياس باي.
وقالت نور قدومي، وهي مقيمة في أبوظبي: "حاولت الذهاب للتدريب في نادي Warehouse Gym صباح اليوم، لكن تم إغلاق مواقف السيارات بسبب الفورمولا 1." وبدلاً من ذلك، قررت التوجه إلى نادٍ مجاور في الزينة.
النصيحة الرسمية من المنظمين للجماهير التي تقود سياراتها إلى الحلبة هي استخدام مواقف ياس مول، حيث تتوفر مواقف مجانية مع خدمات نقل بالحافلات إلى البوابات والفنادق ومناطق الترفيه.
ووفقًا لخطة التنقل لعام 2025 الصادرة عن مركز النقل المتكامل (ITC)، ستتولى 82 حافلة عامة نقل الزائرين من مواقف ياس مول (بوابة تريانو) ومواقف وارنر براذرز إلى بوابات الحلبة والفنادق ومناطق الترفيه. بالإضافة إلى ذلك، ستعمل حوالي 3,000 سيارة أجرة — بما في ذلك خدمات النقل عبر التطبيقات — إلى جانب 15 مركبة ذاتية القيادة على طرق مخصصة عبر جزيرة ياس.