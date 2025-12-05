أسعار فنادق ياس ترتفع بالتزامن مع الفورمولا 1

في حال التوجه مباشرة إلى مكتب الاستقبال، يمكن للزائرين الحصول على عروض أفضل في اللحظة الأخيرة. فقد كشف مصدر ميداني لـ«خليج تايمز» أن تكلفة الإقامة بين الجمعة والاثنين (ثلاث ليالٍ) — والتي عادة ما تبلغ نحو 67,500 درهم﻿ لتلك الليالي الثلاث، دون احتساب ليلة الخميس التي سبق أن انتهت — مع رسوم موقف 800 درهم﻿ لكل ليلة إضافية، تم تخفيضها إلى 62,600 درهم﻿ تشمل المواقف مجانًا، أي بتوفير صافٍ قدره 27,400 درهم﻿. وفي الوقت ذاته، طُرح سعر غرفة عادية دون إطلالة على الحلبة مقابل 45,000 درهم﻿.