أسعار الوقود في الإمارات: ترقب لقرار مارس وسط اشتعال أسواق النفط العالمية

قد ترتفع أسعار البنزين في الإمارات في مارس 2026 بسبب زيادة الأسعار العالمية في فبراير وسط التوترات الجيوسياسية المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران.

فقد ارتفعت أسعار النفط عالمياً في فبراير بسبب المخاوف المحيطة بالصراع العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تجاوز خام برنت حاجز 71 دولاراً للبرميل.

وقال بعض المحللين إنه إذا تصاعدت التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران، فقد يدفع ذلك أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل.

مساء الثلاثاء، تم تداول خام برنت وغرب تكساس الوسيط عند 66.31 دولار و 71.38 دولار للبرميل على التوالي. بلغ متوسط سعر إغلاق خام برنت 68.9 دولار للبرميل في فبراير، مقارنة بـ 63.47 دولار الشهر الماضي.

لشهر فبراير، خفضت الإمارات أسعار البنزين بنحو 8 أو 9 فلوس للتر، حيث بلغت أسعار سوبر 98، وسبشل 95، وإي-بلس 91، 2.45 درهم، و 2.33 درهم، و 2.26 درهم للتر على التوالي.

قال نوربرت روكر، رئيس قسم الاقتصاد وبحوث الجيل القادم في جوليوس باير، إن الصراع الأمريكي الإيراني يهيمن على سوق النفط، والأسعار متضخمة بعلاوة مخاطر جيوسياسية جيدة.

“يبدو الصدام العسكري حتمياً، لكن مثل هذا التصعيد لا يأتي بالضرورة مصحوباً بتعطيل إمدادات النفط، كما أظهرت السنوات الماضية في مناسبات متعددة. والأهم من ذلك، أن سوق النفط اليوم مرن للغاية من حيث الإمدادات، بفضل المخزونات الوفيرة، والإنتاج الذي يتجاوز الاستهلاك، والقدرة الإنتاجية الاحتياطية،” قال.

“بينما لسنا متأكدين مما إذا كان الارتفاع الحالي سيصل إلى ذروته في السبعينات أو الثمانينات العليا، لدينا ثقة أكبر في الرأي القائل بأن علاوة المخاطر ستتلاشى وستعود أسعار النفط إلى أقل من 60 دولاراً بحلول منتصف العام. وسط الجغرافيا السياسية اليوم، نلتزم برأينا المحايد،” قال رئيس قسم الاقتصاد في جوليوس باير.

كما ذكرت صحيفة الخليج تايمز في وقت سابق، ارتفعت أقساط التأمين لمضيق هرمز مؤخراً بعد أن أغلقت طهران المضيق لبضع ساعات، مما أثار مخاوف بشأن التأثير على إمدادات النفط.

“عادت أسواق النفط إلى دائرة الضوء مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. تجاوز خام برنت مستوى 70 دولارًا، مدعومًا بتزايد المخاطر الجيوسياسية. إن موقع إيران’ الاستراتيجي بالقرب من مضيق هرمز - الذي يتدفق عبره حوالي 20 بالمائة من إمدادات النفط العالمية - يعني أن أي اضطراب يمكن أن تكون له عواقب وخيمة،” قالت دانييلا هاثورن، كبيرة محللي السوق في Capital.com.