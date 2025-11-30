أسعار الوقود الجديدة في الإمارات خلال ديسمبر

أعلنت دولة الإمارات عن أسعار الوقود لشهر ديسمبر 2025 يوم الأحد. ففي نوفمبر، شهدت الأسعار انخفاضاً مقارنةً بشهر أكتوبر.﻿

وستُطبق الأسعار الجديدة اعتباراً من 1 ديسمبر، على النحو التالي:﻿

سيبلغ سعر لتر بنزين سوبر 98 نحو 2.70 درهم، مقارنةً بـ 2.63 درهم في نوفمبر.﻿

وسيبلغ سعر لتر بنزين خصوصي 95 نحو 2.58 درهم، مقارنةً بالسعر الحالي البالغ 2.51 درهم.﻿

وسيبلغ سعر لتر بنزين إي-بلس 91 نحو 2.51 درهم، مقارنةً بـ 2.44 درهم في نوفمبر.﻿

أما سعر لتر الديزل فسيبلغ 2.85 درهم، مقارنةً بالسعر الحالي البالغ 2.67 درهم.﻿

يُذكر أن الدولة حررت أسعار الوقود في عام 2015 لربطها بالأسعار العالمية.﻿