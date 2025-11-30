أسعار الوقود الجديدة في الإمارات خلال ديسمبر

أعلنت دولة الإمارات عن أسعار الوقود لشهر ديسمبر 2025 يوم الأحد. ففي نوفمبر، شهدت الأسعار انخفاضاً مقارنةً بشهر أكتوبر.
وستُطبق الأسعار الجديدة اعتباراً من 1 ديسمبر، على النحو التالي:
سيبلغ سعر لتر بنزين سوبر 98 نحو 2.70 درهم، مقارنةً بـ 2.63 درهم في نوفمبر.
وسيبلغ سعر لتر بنزين خصوصي 95 نحو 2.58 درهم، مقارنةً بالسعر الحالي البالغ 2.51 درهم.
وسيبلغ سعر لتر بنزين إي-بلس 91 نحو 2.51 درهم، مقارنةً بـ 2.44 درهم في نوفمبر.
أما سعر لتر الديزل فسيبلغ 2.85 درهم، مقارنةً بالسعر الحالي البالغ 2.67 درهم.
يُذكر أن الدولة حررت أسعار الوقود في عام 2015 لربطها بالأسعار العالمية.