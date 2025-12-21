بعيداً عن الوطن..أسعار الطيران تدفع مقيمي الإمارات لاختيار وجهات بديلة

بالنسبة لبعض المقيمين في الإمارات، أصبح السفر إلى الوطن لعيد الميلاد هذا العام مكلفًا، مما دفعهم إلى إعادة التفكير في خطط عطلتهم.

مع ارتفاع أسعار تذاكر الطيران إلى الهند خلال فترة الأعياد وتزايد النفقات الإضافية بسرعة، يختارون السفر إلى وجهات دولية قريبة بدلاً من مدنهم الأصلية.

قال المغترب بول ج، المقيم في دبي مع زوجته وطفليه، إن الأرقام ببساطة لم تكن منطقية هذا العام.

“تذكرة ذهاب وعودة إلى كولكاتا وحدها تكلف حوالي 3,400 درهم للشخص الواحد. بالنسبة لنا الأربعة، ستكلف الرحلات الجوية ما يقرب من 14,000 درهم، وبمجرد إضافة السفر المحلي والتسوق والالتزامات العائلية، يمكن أن تتجاوز الرحلة التي تستغرق أسبوعًا بسهولة 18,000 درهم”، قال.

“بدلاً من ذلك، نفكر في القاهرة، حيث تكلف التذاكر حوالي 1,200 درهم، وتكون العطلة بشكل عام أرخص بكثير”، أضاف بول.

بالنسبة لبول وعائلته المكونة من أربعة أفراد، كان السفر إلى كولكاتا هذا عيد الميلاد سيكلف حوالي 17,000 درهم، مع وصول أسعار تذاكر الطيران وحدها إلى 13,600 درهم، بينما كانت عطلة لمدة أسبوع إلى القاهرة تكلف حوالي 8,400 درهم، بما في ذلك الرحلات الجوية والفندق والنفقات. باختيار وجهة بديلة بدلاً من السفر إلى الوطن، تمكنت العائلة من توفير ما يقرب من 8,500 درهم خلال فترة الأعياد.

قال نافين كومار، محترف تكنولوجيا المعلومات من بنغالور، إن أسعار ديسمبر المرتفعة غيرت خططه بالكامل. “الرحلات إلى بنغالور تكلف حوالي 1,800 درهم لرحلة ذهاب وعودة، وهو ما يزال ممكنًا، لكن النفقات الإضافية في الوطن تجعلها مكلفة. أدركنا أن وجهات مثل إسطنبول أو حتى مالي تقدم قيمة أفضل للمال خلال هذه الفترة. إنه يشعر وكأنه عطلة حقيقية دون الضغط المالي”، قال.

وفقًا لتحليل من صحيفة خليج تايمز، استنادًا إلى بيانات من MakeMyTrip، فإن أسعار تذاكر الطيران خلال أسبوع عيد الميلاد إلى مدن هندية مثل كوتشي وكولكاتا ومومباي أعلى بكثير من المعتاد بسبب الطلب المرتفع.

على النقيض من ذلك، فإن الرحلات الدولية مثل DXB–القاهرة (1200 درهم)، DXB–إسطنبول (1200 درهم)، وDXB–ماليه (1300 درهم) تثبت أنها أكثر اقتصادية للعائلات.

أخبر وكلاء السفر صحيفة خليج تايمزأن هذا التحول أصبح شائعًا. قال بوان بوجاري، مستشار السفر في Luxury Travels، إن بعض السكان الآن يفضلون الوجهات التي يسهل الوصول إليها وتكون أرخص.

قال: "أسعار تذاكر الطيران في ديسمبر وعيد الميلاد إلى الهند مرتفعة جدًا كل عام، ولكن هذا الموسم الزيادة أكثر وضوحًا. ونتيجة لذلك، يختار السكان وجهات تقدم إجراءات تأشيرة سهلة أو دخول مبسط".

وأضاف أن أماكن مثل تركيا ومصر ودول منطقة القوقاز تبرز كبدائل شعبية.

قال بوجاري: "بالنسبة للعائلات، لم يعد الخيار يتعلق فقط بالذهاب إلى الوطن، بل يتعلق بإدارة التكاليف. هذه الوجهات تقدم تذاكر أرخص وتأشيرات أسهل وتجربة عطلة دون تجاوز الميزانية".