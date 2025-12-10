أسعار الذهب مستقرة في دبي قبل قرار"الفيدرالي الأمريكي"

قال: "بينما يُتوقع على نطاق واسع تخفيض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، يركز السوق أيضاً على التوقعات الاقتصادية المحدثة ونبرة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. قد يؤثر التحول المتشدد في مسار السياسة لعام 2026 على الذهب، في حين أن التوجيه المتساهل أو اللغة الألطف من المرجح أن تعزز الاتجاه الصعودي للمعدن. الآن يخصص المتداولون احتمالاً بنسبة 89 في المائة لتخفيض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، على الرغم من أن التوقعات للعام المقبل أقل تأكيداً".