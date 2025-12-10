أسعار الذهب مستقرة في دبي قبل قرار"الفيدرالي الأمريكي"

كانت أسعار الذهب مستقرة في دبي صباح الأربعاء، حيث تم تداول الذهب عيار 24 فوق 505 درهم للجرام قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن تخفيضات أسعار الفائدة.
عند افتتاح الأسواق يوم الأربعاء في دبي، ارتفع سعر الذهب عيار 24 قليلاً إلى 506.75 درهم للجرام، بينما تم بيع عيار 22 و21 و18 و14 عند 469.25 درهم و450 درهم و385.75 درهم و300.75 درهم للجرام على التوالي.
كان الذهب الفوري مستقراً عند 4,207.93 دولار للأونصة.
قال دانيال تقي الدين، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة سكاي لينكس كابيتال، إن الذهب كان قريباً من المستويات التي شوهدت خلال الأيام القليلة الماضية، حيث يظل المستثمرون حذرين قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، وهو محفز محتمل للحركة التالية للذهب.
قال: "بينما يُتوقع على نطاق واسع تخفيض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، يركز السوق أيضاً على التوقعات الاقتصادية المحدثة ونبرة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. قد يؤثر التحول المتشدد في مسار السياسة لعام 2026 على الذهب، في حين أن التوجيه المتساهل أو اللغة الألطف من المرجح أن تعزز الاتجاه الصعودي للمعدن. الآن يخصص المتداولون احتمالاً بنسبة 89 في المائة لتخفيض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، على الرغم من أن التوقعات للعام المقبل أقل تأكيداً".
في الوقت نفسه، يظل المعدن مدعوماً بخلفية جيوسياسية كثيفة.
أضاف تقي الدين: "التوترات في الشرق الأوسط وشرق أوروبا، بالإضافة إلى تصاعد الاحتكاك بين الصين واليابان، تستمر في دعم الطلب على الذهب. يظل الطلب الهيكلي قوياً أيضاً، حيث زاد بنك الشعب الصيني احتياطياته من الذهب للشهر الثالث عشر على التوالي".