أسعار الذهب في دبي عند أعلى مستوياتها في 3 أسابيع

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع في دبي في بداية الأسبوع بسبب تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 بالمئة على الواردات من دول الاتحاد الأوروبي والمكسيك.

كان سعر الذهب عيار 24 قيراطًا 404.75 درهمًا للغرام عند افتتاح أسواق دبي يوم الاثنين. وقد دفعت هذه الأسعار المرتفعة العديد من المتسوقين ذوي الميزانية المحدودة إلى تأجيل مشترياتهم وانتظار انخفاض الأسعار إلى مستوى أكثر قبولًا.

من بين أنواع المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الذهب عيار 22 وعيار 21 وعيار 18 عند 375.0 درهمًا إماراتيًا و359.5 درهمًا إماراتيًا و308.25 درهمًا إماراتيًا للغرام على التوالي. وبلغ سعر الذهب الفوري 3,356.66 دولارًا أمريكيًا للأونصة.

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وقالت أوزكارديسكايا، المحللة البارزة في بنك سويسكوت، إن ترامب واصل الكشف عن الرسوم الجمركية خلال عطلة نهاية الأسبوع، معلناً أن الاتحاد الأوروبي والمكسيك سوف يخضعان لرسوم جمركية بنسبة 30% اعتباراً من الأول من أغسطس/آب.

هذا أكثر بكثير مما توقعه الاتحاد الأوروبي. كانوا يأملون في رقم أقرب إلى ما حصلت عليه المملكة المتحدة: تعريفة جمركية بنسبة 10%، مع استثناءات لقطاعات رئيسية مثل المعادن والأدوية. لكن بدلًا من ذلك، حصلوا على تعريفة جمركية ضخمة بلغت 30%، على حد قوله.

ومع ذلك، ترك ترامب الباب مفتوحًا لمزيد من المفاوضات وبعض التعديلات، ولكن بالنظر إلى مستوى الرسوم الجمركية التي كُشف عنها منذ الأسبوع الماضي، لا يسعنا إلا أن نتساءل عما إذا كان الأمر يستحق الوقت والجهد المبذولين للتفاوض مع حكومة يبدو أنها فقدت زمام الأمور، أو ما إذا كان من الأفضل السعي وراء صفقات أخرى مع دول أخرى. هذا ما يناقشه الأوروبيون الآن: إيجاد أصدقاء جدد، كما أضاف.