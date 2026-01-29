أسعار الذهب في دبي تهوي فجأة وتفقد مكاسبها التاريخية

وعالمياً، انخفض المعدن النفيس بأكثر من 4% ليصل إلى ما دون مستوى 5,300 دولار في المساء، بعد أن كان قد تجاوز 5,500 دولار في وقت سابق من اليوم. وعند الساعة 9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، كان يجري تداوله عند 5,344.3 دولاراً للأونصة.