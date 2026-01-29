أسعار الذهب في دبي تهوي فجأة وتفقد مكاسبها التاريخية

شهدت أسعار الذهب في دبي تراجعاً مفاجئاً مساء الخميس، لتفقد معظم المكاسب التي حققتها في وقت سابق من اليوم، حيث قام المستثمرون بعمليات جني أرباح بعد موجة صعود قوية.
وعالمياً، انخفض المعدن النفيس بأكثر من 4% ليصل إلى ما دون مستوى 5,300 دولار في المساء، بعد أن كان قد تجاوز 5,500 دولار في وقت سابق من اليوم. وعند الساعة 9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، كان يجري تداوله عند 5,344.3 دولاراً للأونصة.
وفي دبي، انخفض سعر الذهب عيار 24 قيراط بمقدار 26.25 درهماً في وقت متأخر من يوم الخميس، بعد أن كان قد قفز بأكثر من 30 درهماً للغرام في وقت سابق من اليوم.
وأظهرت بيانات "مجموعة دبي للمجوهرات" تداول عيار 24 قيراط عند 639.75 درهماً للغرام، انخفاضاً من 666 درهماً عند افتتاح الأسواق يوم الخميس، بينما تراجع عيار 22 قيراط إلى ما دون مستوى 600 درهم ليصل إلى 592.5 درهماً. وبالمثل، فقدت الأنواع الأخرى معظم مكاسبها، حيث جرى تداول عيار 21 قيراط بسعر 568 درهماً، وعيار 18 قيراط بسعر 486.75 درهماً، وعيار 14 قيراط بسعر 379.75 درهماً للغرام.
كان الارتفاع الأخير في أسعار الذهب مدفوعاً بالتوترات الجيوسياسية العالمية، لا سيما التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.
مؤخراً، وصلت مجموعة هجومية من حاملات الطائرات الأمريكية إلى الشرق الأوسط، مما رفع عدد السفن الحربية الأمريكية في المنطقة إلى 10 سفن. وتمنح هذه السفن قوة نيرانية كبيرة تحت تصرف الرئيس دونالد ترامب إذا قرر توجيه ضربة لإيران.
بالإضافة إلى ذلك، فإن انخفاض مؤشر الدولار يدفع المستثمرين نحو الأصول التي تعتبر ملاذاً آمناً مثل الذهب.
وقبل تراجع أسعار الذهب مساء الخميس، كان المعدن الأصفر مهيأً لتحقيق أفضل مكاسب شهرية له منذ أكثر من 50 عاماً.
عزا فيجاي فاليشا، رئيس الاستثمار في شركة "سنشري فاينانشال"، المكاسب الهائلة في أسعار المعدن النفيس إلى تزايد حالة عدم اليقين العالمي.
وقال فاليشا: "على المستوى الأساسي، يرتفع الذهب بسبب المخاطر الجيوسياسية المتزايدة. فشلت المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في إحراز تقدم بشأن برنامج إيران النووي، وقد لمّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تدخل محتمل في الشرق الأوسط، مما زاد من حالة عدم اليقين".
وأضاف فاليشا من الناحية الفنية، أن الذهب اندفع نحو مستوى 5,604 دولار في التداولات المبكرة ولكنه تراجع منذ ذلك الحين إلى 5,549 دولار. وفي اتجاه الصعود، يرى أن مستوى 5,604 دولار يمثل مقاومة رئيسية، وأن اختراق هذا المستوى قد يفتح الطريق نحو 5,700 دولار.
أما في اتجاه الهبوط، يظهر الدعم للمعدن الأصفر عند 5,438 دولار على المخطط الساعي. وقد يدفع كسر هذا المستوى الذهب نحو الدعم التالي عند 5,317 دولار.