أسعار الذهب في دبي تستقر وسط تقلبات عالمية

واصل الذهب تقلباته الطفيفة طوال عطلة نهاية الأسبوع لكنه بقي ثابتًا إلى حد كبير، وهي الظاهرة التي يتوقع المحللون استمرارها حتى نهاية هذا العام.
عالمياً، بلغ السعر الفوري 4016.55 دولاراً للأونصة عند الساعة 9:50 صباحاً بتوقيت الإمارات، بينما بلغ سعر الفضة 48.96 دولاراً.
في دبي، ارتفع سعر الذهب عيار 24 ارتفاعاً طفيفاً ليصل إلى 482.50 درهماً صباح الاثنين. وبالمثل، بلغ سعر عيار 22 نحو 446.75 درهماً، وعيار 21 نحو 428.25 درهماً، وعيار 18 نحو 367.25 درهماً للغرام الواحد على التوالي.
وفقاً لأمينة محمد علي، مديرة مجوهرات زايبا، فإن سوق الذهب سيواصل الحفاظ على استقراره لبقية العام. وقالت: "لا نتوقع حدوث تقلبات كبيرة في أي من الاتجاهين حتى نهاية العام". وأضافت: "أعتقد أن الأسواق ستواصل التماسك خلال الشهرين المقبلين، وستبقى مستقرة دون أي تحركات رئيسية متوقعة".
في وقت سابق، صرّح خبير بأن أسعار الذهب قد تصل إلى 5000 دولار في عام 2026. لكنه أضاف أن ذروة المعدن الأصفر لهذا العام ربما تكون قد مضت بالفعل. وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في بنك ساكسو: "وجهة نظري هي أننا سنشهد ارتفاعاً في نهاية المطاف، وبلوغ مستوى 5000 دولار ليس مستحيلاً، لكنه سيكون على الأرجح قصة عام 2026. ربما نكون قد شهدنا الذروة خلال هذا العام".
ظلت الأسواق متوترة بعد عدة تقلبات في السوق العالمية خلال عطلة نهاية الأسبوع. ففي يوم الخميس، أسفر أول لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الصيني شي جين بينغ عن "هدنة مؤقتة بدلاً من اتفاق تجاري شامل طويل الأمد"، وفقاً لما قاله آرون هيل، كبير المحللين في شركة FP Markets.
وأضاف: "رغم أن هذا التخفيف المتواضع للتصعيد يمنح بعض الوقت، إلا أن غياب إطار طويل الأمد يُبقي ديناميكيات التجارة العالمية في حالة من عدم اليقين".