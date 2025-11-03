أسعار الذهب في دبي تستقر وسط تقلبات عالمية

في وقت سابق، صرّح خبير بأن أسعار الذهب قد تصل إلى 5000 دولار في عام 2026. لكنه أضاف أن ذروة المعدن الأصفر لهذا العام ربما تكون قد مضت بالفعل. وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في بنك ساكسو: "وجهة نظري هي أننا سنشهد ارتفاعاً في نهاية المطاف، وبلوغ مستوى 5000 دولار ليس مستحيلاً، لكنه سيكون على الأرجح قصة عام 2026. ربما نكون قد شهدنا الذروة خلال هذا العام".