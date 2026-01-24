أسعار الذهب في دبي تتجاوز 600 درهم للجرام لأول مرة

“جاء ذلك خلال خطاب دافوس يوم الأربعاء، عندما قال إنه لا يفكر في عمل عسكري للاستيلاء على جرينلاند بالقوة - على الرغم من أنه يستطيع ذلك - وأن المناقشات مع حلفاء الناتو بشأن جرينلاند أدت إلى إطار عمل يبرر التراجع عن أحدث التعريفات الجمركية المفروضة على عدد قليل من الدول الأوروبية. تبع ذلك ارتفاع في الأسعار، لكنه لم يدم طويلاً. مع دخولنا العام الثاني لإدارة ترامب، أصبح من الواضح بشكل متزايد - حتى لأولئك الذين لا يزال لديهم شكوك - أن صفقات واتفاقيات الولايات المتحدة لا تقدم سوى القليل من الضمان للاستقرار،” قالت.