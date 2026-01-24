أسعار الذهب في دبي تتجاوز 600 درهم للجرام لأول مرة

تجاوز سعر الذهب 600 درهم للجرام في دبي لأول مرة اليوم السبت، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً لليوم الخامس على التوالي.
وفقاً لبيانات مجموعة دبي للمجوهرات، بلغ سعر الذهب عيار 24 قيراطاً 601.0 درهم للجرام صباح السبت، بعد أن وصلت أسعار المعادن الثمينة العالمية إلى ما يقرب من 5000 دولار للأوقية.
علاوة على ذلك، وصل سعر الذهب عيار 22 قيراطاً إلى مستوى قياسي بلغ 556.0 درهم، وعيار 21 قيراطاً إلى 533.5 درهم، وعيار 18 قيراطاً إلى 457.25 درهم، وعيار 14 قيراطاً إلى 356.75 درهم للجرام.
قد تكون هذه فرصة رائعة للمقيمين في الإمارات العربية المتحدة الذين يرغبون في بيع ذهبهم الآن، حيث يتم تداول المعدن عند مستوى قياسي وأعلى من المستوى النفسي الرئيسي البالغ 600 درهم.
عالمياً، أغلق المعدن الأصفر الأسبوع عند 4,988.56 دولار للأوقية، مرتفعاً بنسبة 1.16 في المائة، بسبب الشكوك الجيوسياسية حول العالم، على الرغم من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطابه في المنتدى الاقتصادي العالمي بأنه لن يستخدم القوة لضم جرينلاند.
قالت إيبك أوزكاردسكايا، كبيرة المحللين في Swissquote، إن الرئيس الأمريكي استغرق دقيقة واحدة فقط لتحويل المشاعر من الخوف إلى الجشع.
“جاء ذلك خلال خطاب دافوس يوم الأربعاء، عندما قال إنه لا يفكر في عمل عسكري للاستيلاء على جرينلاند بالقوة - على الرغم من أنه يستطيع ذلك - وأن المناقشات مع حلفاء الناتو بشأن جرينلاند أدت إلى إطار عمل يبرر التراجع عن أحدث التعريفات الجمركية المفروضة على عدد قليل من الدول الأوروبية. تبع ذلك ارتفاع في الأسعار، لكنه لم يدم طويلاً. مع دخولنا العام الثاني لإدارة ترامب، أصبح من الواضح بشكل متزايد - حتى لأولئك الذين لا يزال لديهم شكوك - أن صفقات واتفاقيات الولايات المتحدة لا تقدم سوى القليل من الضمان للاستقرار،” قالت.
وأضافت أوزكاردسكايا أن التعريفات الجمركية الجديدة لا تزال غير متوقعة وقد تتماشى مع أهداف الولايات المتحدة، بغض النظر عن القبول العالمي.