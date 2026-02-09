أسعار الذهب في دبي تتجاوز الـ 600 درهم للجرام

في الشرق الأوسط، لا تزال المحادثات الأمريكية الإيرانية نقطة تركيز. وبينما توفر الدبلوماسية إمكانية تخفيف التوترات، فإن الخطاب المتوتر والحوادث العسكرية تثير بعض الحذر. ومن المرجح أن يؤدي أي انتكاسة أو تصعيد إلى إحياء الاهتمام بشراء الذهب. وفي أوروبا الشرقية، استمرت الأعمال العدائية على الرغم من محادثات السلام الأخيرة، مما يعزز علاوة المخاطر الجيوسياسية المستمرة التي تدعم الذهب.