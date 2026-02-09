أسعار الذهب في دبي تتجاوز الـ 600 درهم للجرام

ارتفعت أسعار الذهب فوق 600 درهم للجرام مرة أخرى في بداية الأسبوع بسبب ضعف الدولار الأمريكي.
ارتفع سعر الذهب عيار 24 قيراطاً في دبي إلى 603.75 درهم للجرام صباح الاثنين، بينما قفز الذهب عيار 22 قيراطاً و21 قيراطاً و18 قيراطاً و14 قيراطاً إلى 559.25 درهم و536.25 درهم و459.5 درهم و358.5 درهم للجرام على التوالي.
تجاوز سعر الذهب عيار 24 قيراطاً حاجز الـ 600 درهم عدة مرات خلال الشهرين الماضيين قبل أن تدفع عمليات جني الأرباح المعدن الثمين للانخفاض.
عالمياً، ارتفع سعر الذهب الفوري فوق 5000 دولار للأوقية، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1.25 في المائة عند افتتاح الأسواق صباح الاثنين.
قال جوزيف ضاهرية، المدير الإداري في تيك ميل، إن أسعار الذهب ظلت متقلبة ولكنها تداولت بشكل عام بالقرب من نفس المستويات التي شوهدت خلال جلسات التداول القليلة الماضية.
“قد يستقر السوق تدريجياً بعد عمليات البيع الأخيرة، ولكنه قد يستمر في التفاعل مع البيانات الجديدة والتطورات الجيوسياسية. وقد يؤدي الأخير إلى زيادة الطلب على الأصول الآمنة،” قال.
في الشرق الأوسط، لا تزال المحادثات الأمريكية الإيرانية نقطة تركيز. وبينما توفر الدبلوماسية إمكانية تخفيف التوترات، فإن الخطاب المتوتر والحوادث العسكرية تثير بعض الحذر. ومن المرجح أن يؤدي أي انتكاسة أو تصعيد إلى إحياء الاهتمام بشراء الذهب. وفي أوروبا الشرقية، استمرت الأعمال العدائية على الرغم من محادثات السلام الأخيرة، مما يعزز علاوة المخاطر الجيوسياسية المستمرة التي تدعم الذهب.
وأضاف ضاهرية أن التدفقات المؤسسية لا تزال ركيزة أساسية.
“سجلت صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب تدفقاً قوياً بلغ 44.8 طناً في الأسبوع المنتهي في 30 يناير، وهو الأكبر منذ منتصف أكتوبر. قادت آسيا الطلب، مما عوض التدفقات الخارجة المتواضعة في أوروبا وعزز الهيكل الصعودي الأوسع للمعدن الثمين،” أضاف.
ينخفض الطلب على المجوهرات الذهبية في الإمارات بنسبة 15% في عام 2025 بسبب الأسعار القياسية المرتفعة يتجه المزيد من المتسوقين في الإمارات إلى المجوهرات الماسية مع وصول الذهب إلى أسعار قياسية مرتفعة يشهد تجار المجوهرات في دبي طلبًا نشطًا مع بدء موسم الأعياد الهندي