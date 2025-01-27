أسعار الذهب تنخفض في دبي بعد ارتفاع قياسي

ومن المتوقع أن يحافظ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة مستقرة ضمن النطاق الحالي بين 4.25% و4.50% خلال اجتماعه المقرر يومي 28 و29 يناير. ومع ذلك، فإن الحدث الأبرز يتمثل في كيفية تعامل البنك المركزي مع التحركات المبكرة للرئيس دونالد ترامب، والتي يُرجح أن يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد هذا العام، بما في ذلك مطالباته بمواصلة خفض تكاليف الاقتراض.