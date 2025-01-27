أسعار الذهب تنخفض في دبي بعد ارتفاع قياسي
انخفضت أسعار الذهب بمقدار 1.5 درهم للجرام في بداية الأسبوع في دبي بعد ارتفاعها إلى ما يقارب أعلى مستوى قياسي الأسبوع الماضي.
وبحلول الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت الإمارات، انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطاً إلى 334.0 درهماً، مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي عند 335.5 درهماً للجرام. وانخفض سعر جرام الذهب عيار 22 قيراطاً إلى 309.25 درهم للجرام، مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي عند 310.75 درهم. ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 قيراطاً إلى 311.75 درهماً للجرام.
كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 و18 قيراطاً إلى 299.25 و256.5 درهماً للجرام على التوالي.
وعالمياً، جرى تداول الذهب عند 2757.57 دولاراً للأونصة، منخفضاً 0.55% مع ارتفاع قيمة الدولار الأميركي في ظل انتظار المستثمرين مزيداً من التفاصيل بشأن قرارات أسعار الفائدة من أول اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في 2025 هذا الأسبوع.
ومن المتوقع أن يحافظ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة مستقرة ضمن النطاق الحالي بين 4.25% و4.50% خلال اجتماعه المقرر يومي 28 و29 يناير. ومع ذلك، فإن الحدث الأبرز يتمثل في كيفية تعامل البنك المركزي مع التحركات المبكرة للرئيس دونالد ترامب، والتي يُرجح أن يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد هذا العام، بما في ذلك مطالباته بمواصلة خفض تكاليف الاقتراض.
وقد تفقد أسعار الذهب بعض جاذبيتها كملاذ آمن ضد التضخم إذا أسفرت سياسات ترامب، التي تُعتبر ذات طابع تضخمي، عن دفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الحفاظ على مستويات مرتفعة لأسعار الفائدة لفترة أطول.