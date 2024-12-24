أسعار الذهب تسجل زيادة ملحوظة في دبي اليوم

وقال سامر حسن، كبير محللي السوق في XS.com: "يأتي هذا الضغط بشكل رئيسي من تصاعد المخاوف بشأن بطء وتيرة خفض أسعار الفائدة العام المقبل من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. هذه المخاوف ليست جديدة وقد ظهرت منذ الإعلان عن فوز دونالد ترامب بولاية ثانية في البيت الأبيض، حيث قد تهدد سياساته بإحياء التضخم مرة أخرى".