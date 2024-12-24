أسعار الذهب تسجل زيادة ملحوظة في دبي اليوم
ارتفعت أسعار الذهب بنحو نصف درهم للجرام في التعاملات المبكرة بدبي اليوم الثلاثاء.
وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطاً عند الساعة التاسعة صباحاً إلى 317.25 درهماً، مقارنة بـ316.25 درهماً عند إغلاق الأسواق يوم الاثنين، كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 22 قيراطاً وعيار 21 قيراطاً وعيار 18 قيراطاً إلى 293.75 درهماً و284.5 درهماً و243.75 درهماً على التوالي.
عالميا، تم تداول الذهب في المعاملات الفورية عند 2620.73 دولار للأوقية، بارتفاع 0.34 بالمئة.
استأنف الذهب انخفاضه اليوم الاثنين بعد يومين من التعافي الأسبوع الماضي.
وانخفض المعدن النفيس مع استئناف الدولار الأميركي وعوائد سندات الخزانة مكاسبهما بعد التصحيح الذي عانتا منه يوم الجمعة الماضي.
وقال سامر حسن، كبير محللي السوق في XS.com: "يأتي هذا الضغط بشكل رئيسي من تصاعد المخاوف بشأن بطء وتيرة خفض أسعار الفائدة العام المقبل من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. هذه المخاوف ليست جديدة وقد ظهرت منذ الإعلان عن فوز دونالد ترامب بولاية ثانية في البيت الأبيض، حيث قد تهدد سياساته بإحياء التضخم مرة أخرى".
ورغم هذه التوقعات بشأن التضخم وأسعار الفائدة، يواصل الاقتصاد الأميركي إظهار المرونة والتكيف عموماً مع أسعار الفائدة المرتفعة. وتمكن الاقتصاد الأميركي من النمو بنسبة 3.1% في الربع الرابع، وهو ما فاق التوقعات، وتسارع نمو قطاع الخدمات أكثر من المتوقع، فضلاً عن أرقام أفضل من المتوقع لتصاريح البناء ومبيعات المساكن القائمة.
وقال هاسن "في حين أن استمرار النمو الاقتصادي الأميركي وتسارعه قد يزيد أيضا من الضغوط على الذهب، لأنه يبدد حالة عدم اليقين الناجمة عن الظروف النقدية الأكثر تشددا - فإن الاقتصاد قادر على التكيف".
وعلى الجانب الجيوسياسي للشرق الأوسط على وجه الخصوص، يرى حسن أن هذا العامل سوف يتراجع تدريجيا دوره، وهو ما سيؤدي إلى إزالة القيمة المضافة التي اكتسبها الذهب.