أسعار الذهب تستقر في دبي اليوم

قالت رانيا جول، كبيرة محللي السوق لدى XS.com، إن الذهب يواجه تحديات متزايدة تحت ضغط الدولار الأمريكي القوي، الذي ظل بالقرب من أعلى مستوياته في عامين، بدعم من التصريحات المتشددة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وقالت: "بينما اخترق السعر مستويات بالقرب من 2635 دولاراً، - "وهو المستوى الذي يمثل الحد الفاصل في نمط الرأس والكتفين الهبوطي"على الرسم البياني للساعة، يمكن أن يُعزى الانخفاض بشكل أساسي إلى استمرار قوة الدولار وتوقعات السوق بوتيرة أبطأ لخفض أسعار الفائدة في عام 2025. وعلى الرغم من أن هذه العوامل الأساسية والفنية تشير إلى ضعف محتمل في الذهب، إلا أن التوترات الجيوسياسية والمخاوف العالمية لا تزال تدعمه".

وترى جول أن التحسن في النشاط الصناعي في الولايات المتحدة يعزز التوقعات الاقتصادية، وهو ما يعزز بدوره العملة الأميركية ويزيد الضغوط على الذهب.