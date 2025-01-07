أسعار الذهب تستقر في دبي اليوم
استقرت أسعار الذهب عند افتتاح أسواق دبي اليوم الثلاثاء.
وأظهرت بيانات مجموعة دبي للمجوهرات بيع الذهب عيار 24 بسعر 319.5 درهم للجرام، و22 قيراط بسعر 295.75 درهم للجرام.
وفي بقية العيارات، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 و18 286.25 و245.25 درهم على التوالي.
عالمياً، تم تداول الذهب في المعاملات الفورية عند 2640.85 دولار للأونصة، بارتفاع 0.10 بالمئة.
قالت رانيا جول، كبيرة محللي السوق لدى XS.com، إن الذهب يواجه تحديات متزايدة تحت ضغط الدولار الأمريكي القوي، الذي ظل بالقرب من أعلى مستوياته في عامين، بدعم من التصريحات المتشددة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وقالت: "بينما اخترق السعر مستويات بالقرب من 2635 دولاراً، - "وهو المستوى الذي يمثل الحد الفاصل في نمط الرأس والكتفين الهبوطي"على الرسم البياني للساعة، يمكن أن يُعزى الانخفاض بشكل أساسي إلى استمرار قوة الدولار وتوقعات السوق بوتيرة أبطأ لخفض أسعار الفائدة في عام 2025. وعلى الرغم من أن هذه العوامل الأساسية والفنية تشير إلى ضعف محتمل في الذهب، إلا أن التوترات الجيوسياسية والمخاوف العالمية لا تزال تدعمه".
وترى جول أن التحسن في النشاط الصناعي في الولايات المتحدة يعزز التوقعات الاقتصادية، وهو ما يعزز بدوره العملة الأميركية ويزيد الضغوط على الذهب.
وقالت كبير محللي السوق في XS.com: "عندما يرتفع الدولار، يصبح الذهب أغلى بالنسبة للمستثمرين من خارج الولايات المتحدة، مما يقلل من الطلب عليه. ومع ذلك، فإن التوقعات الاقتصادية الجيدة في أمريكا تجعل المستثمرين يبتعدون عن الذهب، لأنه يعتبر عادة وسيلة حماية من الأزمات الاقتصادية".