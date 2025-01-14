أسعار الذهب ترتفع بنصف درهم للجرام في دبي اليوم

وبحلول الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت الإمارات، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطاً وعيار 22 قيراطاً بنحو 0.5 درهم ليصل إلى 323.75 درهماً و299.75 درهماً للجرام على التوالي، في حين تم تداول جرام الذهب عيار 21 قيراطاً وعيار 18 قيراطاً عند 290.25 درهماً و248.75 درهماً للجرام على التوالي.