أسعار الذهب ترتفع بنصف درهم للجرام في دبي اليوم
ارتفعت أسعار الذهب بنصف درهم للجرام الواحد في بداية تعاملات الأسواق في دبي اليوم الثلاثاء، حيث ظل سعر الذهب عيار 22 قيراطاً أقل من 300 درهم للجرام يوم أمس الاثنين.
وبحلول الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت الإمارات، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطاً وعيار 22 قيراطاً بنحو 0.5 درهم ليصل إلى 323.75 درهماً و299.75 درهماً للجرام على التوالي، في حين تم تداول جرام الذهب عيار 21 قيراطاً وعيار 18 قيراطاً عند 290.25 درهماً و248.75 درهماً للجرام على التوالي.
وكانت أسعار المعدن الأصفر قد انخفضت بنحو 2.5 درهم للجرام يوم أمس الاثنين.
وعلى الصعيد العالمي، تم تداول الذهب في المعاملات الفورية عند 2673.8 دولاراً للأوقية، بارتفاع بنسبة 0.57%.
وتزايدت مخاوف المستثمرين بشأن بطء وتيرة خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والارتفاع المستمر في عائدات سندات الخزانة بعد ذلك.
وعلاوة على ذلك، فإن العوامل الجيوسياسية في أوروبا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا قد تساهم أيضاً في تأجيج حالة عدم اليقين، مما يزيد من جاذبية الذهب.
وبفضل حالة عدم اليقين السائدة في سوق الدخل الثابت الأكثر أماناً، تمكن الذهب من مقاومة الارتفاع المستمر في عائدات سندات الخزانة.
وقال سامر حسن، كبير محللي السوق لدى "إكس إس دوت كوم" (XS.com)، إن التركيز المتجدد على قضية العجز الأمريكي، والتي قد تتفاقم في ظل العهدة الجديدة بولاية "دونالد ترامب"، يعمل على تأجيج حالة عدم اليقين في سوق السندات الأمريكية.