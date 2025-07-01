أسعار الذهب تتجاوز 400 درهم في دبي: المتسوقون يغيّرون عاداتهم ويتجهون للأقل تكلفة

ارتفعت أسعار الذهب فوق 400 درهم للجرام مرة أخرى يوم الثلاثاء حيث قفزت الأسعار فوق 3300 دولار للأوقية عالميًا بسبب عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية وضعف الدولار.

وأظهرت بيانات مجموعة دبي للمجوهرات تداول الذهب عيار 24 عند 400.25 درهم للجرام، بينما تداول الذهب عيار 22 و21 و18 عند 370.75 و355.5 و304.75 درهم للجرام على التوالي.

وبحسب تجار المجوهرات الذهبية في دبي، فإن التقلبات في أسعار المعادن الثمينة تؤثر على قرارات الشراء لدى سكان دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أن الأسعار المرتفعة تحد من ميزانياتهم، مما يجبرهم على التحول إلى أنواع أصغر من الذهب عيار 18 بسبب مخاوف من القدرة على تحمل التكاليف.