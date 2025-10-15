أسعار الذهب بدبي: ثالث أعلى مستوى قياسي في 3 أيام

إنه اليوم الثالث من الأسبوع، وهو ثالث ارتفاع قياسي على التوالي لأسعار الذهب في دبي.
وفي الإمارات، سجل المعدن النفيس أعلى مستوى تاريخي له عند افتتاح أسواق دبي، الأربعاء، متجاوزاً 503 دراهم للجرام.
أظهرت بيانات مجموعة دبي للمجوهرات تداول الذهب عيار 24 قيراطًا عند 503.5 درهم للغرام، متجاوزًا أعلى سعر سجله أمس عند 502.75 درهم صباح الثلاثاء. وبالمثل، سجل الذهب عيار 22 قيراطًا، وعيار 21 قيراطًا، وعيار 18 قيراطًا أعلى سعر له عند 466.25 درهمًا، و447.0 درهمًا، و383.25 درهمًا للغرام على التوالي.
سجل سعر الذهب في المعاملات الفورية 4188 دولارا للأوقية (الأونصة) صباح الأربعاء عند الساعة 9.10 صباحا بتوقيت الإمارات.
وقال فرانك والباوم، محلل السوق في ناجا، إن الذهب ارتفع إلى ما يزيد عن 4190 دولارا للأوقية يوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى له على الإطلاق قبل أن يتراجع قليلا مع قيام المستثمرين بجني الأرباح بعد الارتفاع الأخير.
حافظ المعدن الأصفر على مكاسبه، مدعومًا بالطلب على الملاذ الآمن وسط تصاعد الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي. ولا تزال المخاطر المستمرة تدعم جاذبية الذهب. وقد زادت تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية، والعقوبات الانتقامية التي فرضتها بكين على الكيانات المرتبطة بالولايات المتحدة، من حدة قلق السوق. كما حذر وزير الخزانة سكوت بيسنت من أن استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية بدأ يُلقي بظلاله على النشاط الاقتصادي، مما يزيد من حالة عدم اليقين، وفقًا لما ذكره والباوم.
وأضاف أن الأسواق تضع في الحسبان احتمال خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل من أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول، بدعم من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الذين استشهدوا بالمخاطر المتزايدة التي تهدد سوق العمل.
وخلص إلى القول: "لا تزال المخاطر الجيوسياسية عاملاً مؤثراً محتملاً على أسعار الذهب. ولا تزال التوترات في أوروبا الشرقية محتدمة. ومع ذلك، قد يُقلل التقدم في الشرق الأوسط الطلب على الذهب إلى حد ما".