أسعار الذهب بدبي: ثالث أعلى مستوى قياسي في 3 أيام

حافظ المعدن الأصفر على مكاسبه، مدعومًا بالطلب على الملاذ الآمن وسط تصاعد الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي. ولا تزال المخاطر المستمرة تدعم جاذبية الذهب. وقد زادت تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية، والعقوبات الانتقامية التي فرضتها بكين على الكيانات المرتبطة بالولايات المتحدة، من حدة قلق السوق. كما حذر وزير الخزانة سكوت بيسنت من أن استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية بدأ يُلقي بظلاله على النشاط الاقتصادي، مما يزيد من حالة عدم اليقين، وفقًا لما ذكره والباوم.