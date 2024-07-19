أسعار الذهب بدبي تنخفض 5 دراهم للجرام الواحد

قال "كلفن وونغ"، كبير محللي الأسواق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى شركة "أواندا": "إن المعدن الأصفر يشهد جني الأرباح بعد الارتفاع الأخير. وأضاف أن التوقعات إيجابية للمعدن الأصفر في الأمد المتوسط ​​بسبب حالة عدم اليقين السياسي وخفض أسعار الفائدة."

ويتوقع المحللون أن تتعافى الأسعار في الأسابيع والأشهر المقبلة بسبب توقعات خفض سعر الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي وعدم اليقين حول العالم.

وقال محلل السوق لدى موقع xs.com، "أنطونيو إرنستو دي جياكومو": إن أسعار الذهب وصلت إلى مستويات تاريخية في 17 يوليو، مدفوعة بالتفاؤل بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

ووصل السعر إلى 2,483.00 دولاراً للأونصة، متجاوزاً توقعات السوق وهو ما يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة في السياسات النقدية المستقبلية.

وقال إن "هذا الارتفاع الملحوظ يرجع في الأساس إلى توقعات خفض أسعار الفائدة وهو عامل رئيسي يؤثر على اتجاه الأسواق المالية. وقد تعززت توقعات خفض أسعار الفائدة بسبب ضعف بيانات التضخم في مؤشر أسعار المستهلك وإشارات من بنك الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى اتجاه معتدل. وكان المستثمرون يعيرون انتباههم للمؤشرات الاقتصادية التي تشير إلى تباطؤ الاقتصاد الأميركي. وفي هذا السياق، يُنظر إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة على أنها ضرورية لتحفيز النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم، وهي العوامل التي دفعت الطلب على الذهب باعتباره ملاذاً آمناً."

وبحسب أداة "فيد ووتش" "Fedwatch" التابعة لمجموعة "سي إم إي" "CME"، هناك احتمال بنسبة تزيد عن 90% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر.

وأضاف أن "هذه الاحتمالية العالية كانت محفزاً كبيراً لارتفاع أسعار الذهب. ويعتقد المستثمرون أن أسعار الفائدة المنخفضة ستزيد الطلب على الذهب والمعادن النفيسة الأخرى مع انخفاض التكلفة البديلة للاستثمار في هذه الأصول. وقد دفعت الثقة في التخفيض الوشيك لأسعار الفائدة المستثمرين إلى البحث عن ملاذ آمن في الذهب، مما دفع سعره إلى مستويات قياسية".

وقال "أنطونيو": "مع وجود احتمال كبير لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، قريباً، من المرجح أن يظل الطلب على الذهب قوياً، مما يعزز مكانته كأصل آمن في أوقات الارتياب الاقتصادي."