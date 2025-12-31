أسعار البنزين والديزل في الإمارات لشهر يناير 2026

أعلنت الإمارات عن أسعار الوقود لشهر يناير اليوم الأربعاء، 31 ديسمبر. في ديسمبر، ارتفعت الأسعار مقارنة بأسعار نوفمبر.
الأسعار الجديدة المدرجة أدناه ستطبق اعتبارًا من 1 يناير 2026، وهي كالتالي:
سيكلف بنزين سوبر 98 درهم 2.53 للتر، مقارنة بـ 2.70 درهم في ديسمبر.
سيكلف بنزين خاص 95 درهم 2.42 للتر، مقارنة بالسعر الحالي 2.58 درهم.
سيكلف بنزين إي بلس 91 درهم 2.34 للتر، مقارنة بالسعر السابق 2.51 درهم للتر.
سيتم تحصيل رسوم الديزل بمقدار 2.55 درهم للتر، مقارنة بالسعر الحالي 2.85 درهم.
حررت الدولة أسعار البنزين في عام 2015 لتتوافق مع السعر الدولي.
