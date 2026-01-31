أسعار البنزين والديزل في الإمارات فبراير 2026

أعلنت الإمارات عن أسعار الوقود لشهر فبراير 2026 يوم السبت، 31 يناير. شهدت الأنواع الثلاثة من البنزين — سوبر 98، خاص 95، وإي بلس — انخفاضًا طفيفًا في الأسعار في يناير، مقارنةً بشهر ديسمبر 2025.