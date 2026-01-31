الإمارات

أسعار البنزين والديزل في الإمارات فبراير 2026

حررت الدولة أسعار البنزين في عام 2015 لمواءمتها مع الأسعار العالمية
طاقم الخليج تايمز
تاريخ النشر

أعلنت الإمارات عن أسعار الوقود لشهر فبراير 2026 يوم السبت، 31 يناير. شهدت الأنواع الثلاثة من البنزين — سوبر 98، خاص 95، وإي بلس — انخفاضًا طفيفًا في الأسعار في يناير، مقارنةً بشهر ديسمبر 2025.

الأسعار الجديدة المذكورة أدناه ستطبق اعتبارًا من 1 فبراير 2026، وهي كالتالي:

  • سيكلف بنزين سوبر 98 2.45 درهم للتر، مقارنة بـ 2.53 درهم في يناير.

  • سيكلف بنزين خاص 95 2.33 درهم للتر، مقارنة بالسعر الحالي 2.42 درهم.

  • ستكلف أسعار بنزين إي بلس 91 2.26 درهم للتر، مقارنة بالسعر السابق 2.34 درهم للتر.

  • سيتم احتساب الديزل بسعر 2.52 درهم للتر، مقارنة بالسعر الحالي 2.55 درهم.

حررت الدولة أسعار البنزين في عام 2015 لمواءمتها مع الأسعار العالمية.

