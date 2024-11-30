أسطورة الملاكمة "ماني باكياو" يستعد لنزال في دبي ويطلق أكاديمية رياضية

وبعيدًا عن مساعيه الرياضية، يواصل باكياو لعب دور نشط في السياسة. وسوف يترشح لمقعد في مجلس الشيوخ في الفلبين في الانتخابات المقبلة. وقال باكياو: "إن شاء الله سأعود إلى مجلس الشيوخ. في السابق عندما كنت عضوًا في مجلس الشيوخ، مررت قانونًا - دليل العمال الفلبينيين في الخارج - لتوجيه العمال في الخارج فيما يتعلق بمتطلباتهم".