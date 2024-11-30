أسطورة الملاكمة "ماني باكياو" يستعد لنزال في دبي ويطلق أكاديمية رياضية
كشف أسطورة الملاكمة الفلبيني الشهير "ماني باكياو" عن خططه لترك بصمته في دبي. ولن يكتفي باكياو بالقتال في المدينة فحسب، بل سيطلق أيضاً أكاديميته الرياضية. وأعلن بطل العالم البالغ من العمر 45 عاماً، والذي يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره أحد أعظم الملاكمين على الإطلاق، عن خططه في دبي خلال زيارته للترويج لكرة السلة.
وقال باكياو في تصريح خاص لصحيفة "خليج تايمز" خلال جلسة استقبال وترحيب في القرية العالمية يوم الجمعة: "أخطط للقتال هنا في دبي العام المقبل، ونحن نعمل على ذلك الآن، ولدينا الوقت للاستعداد. أبحث عن خصم، وربما تكون المعركة ضد مايكي جارسيا".
تجمع العديد من مشجعي باكياو في الوجهة الشهيرة لحضور جلسة حصرية للقاء الملاكم الأسطوري. كانت الأجواء مشحونة حيث اصطف المشجعون بشغف لإلقاء نظرة على الأسطورة. كان العديد منهم محظوظين بما يكفي لالتقاط الصور مع باكياو، حيث استمتعوا بفرصة مقابلة أيقونة الملاكمة شخصياً والذي بدا أنيقاً مرتدياً سترة LV وحذاء برادا وساعة رولكس دايتونا.
ستستضيف رابطة كرة السلة الفلبينية (MPBL) التي يرأسها باكياو المباراتين الأوليين من نهائياتها الوطنية لعام 2024 في دبي على ملعب نادي النصر يومي 1 و3 ديسمبر. وبصرف النظر عن القرية العالمية، سيزور باكياو أيضًا مكانًا شهيرًا آخر - ريفرلاند يوم السبت 30 نوفمبر، حيث سيحظى أيضًا بلقاء آخر مع مواطنيه.
وأضاف "أنا ممتن للغاية لهذه الدعوة، وآمل أن يأتي الناس لمشاهدة المباريات وتشجيع فريقي. لقد خططنا أيضًا لمباراة استعراضية".
إطلاق أكاديمية رياضية
وكشف باكياو أنه سيفتتح "أكاديمية ماني باكياو الرياضية" في دبي خلال الربع الأول من العام المقبل. وقال البطل السابق الذي فاز بالبطولة سبع مرات: "العمل جار على قدم وساق وأنا متحمس لإحياء هذه الأكاديمية. لن تعمل على تعزيز الملاكمة والرياضة فحسب، بل ستعمل أيضاً على رعاية المواهب الشابة".
تمتد مسيرة باكياو لأكثر من عقدين من الزمان، حقق خلالهما 62 فوزًا و7 خسائر وتعادلين. وباعتباره معروفًا باسم "باك مان"، أصبح الملاكم الوحيد في التاريخ الذي فاز بألقاب عالمية في ثماني فئات مختلفة للوزن. وبخلاف إنجازاته في الحلبة، يمتد إرث باكياو إلى جهوده الخيرية، ودعمه لقضايا مختلفة للفلبينيين في الداخل والخارج.
الحياة خارج الرياضة
وبعيدًا عن مساعيه الرياضية، يواصل باكياو لعب دور نشط في السياسة. وسوف يترشح لمقعد في مجلس الشيوخ في الفلبين في الانتخابات المقبلة. وقال باكياو: "إن شاء الله سأعود إلى مجلس الشيوخ. في السابق عندما كنت عضوًا في مجلس الشيوخ، مررت قانونًا - دليل العمال الفلبينيين في الخارج - لتوجيه العمال في الخارج فيما يتعلق بمتطلباتهم".
أشار باكياو إلى أهمية إدارة الوقت في تحقيق التوازن بين مسؤولياته في الرياضة والسياسة والأعمال والأسرة. وقال: "إدارة الوقت أمر يجب علينا اتباعه. يتعين علينا تخصيص وقت لكل نشاط - مثل التمارين الرياضية والأسرة والأعمال والسياسة".
حب التمور في دبي
وعبر باكياو عن حبه لدبي، وقال: "أحد الأشياء التي أحب تناولها في دبي هي التمر. فهو غني بالعناصر الغذائية، وهو مصدر فوري للطاقة. ومع ذلك، لم أجرب شوكولاتة الكنافة الشهيرة في دبي بعد، ولكنني سأتذوقها في هذه الرحلة".