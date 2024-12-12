أسرة إماراتية تحقق حلم ابنتها الراحلة بنشر كتابها عن الإسلام
حققت عائلة في الإمارات حلم ابنتها الراحلة بنشر كتابها بعد مرور عام على وفاتها المأساوية في حادث سير. فقد فقدت الدكتورة ميرا مراد البلوشي (27 عاماً) حياتها في حادث سير تسبب فيه سائق متهور العام الماضي.
وعلى مدى أربع سنوات، عملت الطبيبة الإماراتية بلا كلل على تأليف كتاب عن الإسلام، على أمل مشاركته مع العالم. وبعد وفاتها، قررت أسرتها أن تجعل من رؤيتها حقيقة، تكريماً صادقاً لذكراها.
وحلمت الدكتورة ميرة بتوقيع كتابها "ما قبل النور" الذي يتناول حياة الناس قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد وقع عليها أهلها وكتبوا عليها: "الله يوفقك ويسدد خطاك، ويبارك لك في أوقاتك، وييسر أمورك لما يحبه ويرضاه، وييسر لك أمورك".
في صباح يوم 12 نوفمبر 2023، تعرضت الدكتورة ميرا لحادث أثناء توجهها إلى العمل، وتوفيت في المستشفى بعد أسبوعين. بعد وفاة الدكتورة ميرا، اجتمعت عائلتها لتحقيق حلمها بنشر كتابها، الذي تم إطلاقه خلال معرض الشارقة الدولي للكتاب الشهر الماضي.
وتبرعت العائلة بعائدات الكتاب للمنظمات الخيرية، وقدمت نسخاً مجانية لأولئك الذين لم يتمكنوا من شرائها.
لقد رحلت مبكرا جدا
وروى شقيق الدكتورة ميرة أحمد البلوشي (26 عاماً) الذي يعمل في إحدى دوائر حكومة الشارقة تفاصيل الحادث المؤلمة، وقال: «تعرضت أختي لحادثين خلال دقائق، ففي طريقها إلى العمل من الشارقة، انحرف سائق متهور حولها، مما تسبب في حادث بسيط، وأثناء توقفها، اصطدمت بها سيارة مسرعة أخرى من الخلف».
وتعرضت الدكتورة ميرا لإصابات خطيرة، من بينها إصابة في الرأس أدت إلى ظهور ورم يتطلب إجراء عملية جراحية. وقال شقيقها: "لقد توفيت في المستشفى نفسه الذي كانت تعمل فيه".
وعبر أحمد عن حزنه العميق قائلا: "ميرا لم تكن أختي فقط، بل كانت بمثابة الأم الثانية لي، ولا يمكن لأي مبلغ من المال أن يعوضها، فقد تركت خسارتها فراغا كبيرا في عائلتنا".
كانت الدكتورة ميرة شغوفة بالتاريخ الإسلامي وسيرة النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، وكرست نفسها للبحث في هذه المجالات. "لقد كانت خسارة كبيرة لعائلتنا ومجتمع الإمارات العربية المتحدة، حيث كانت ميرة شخصًا مجتهدًا ومخلصًا".
كما وجه رسالة إلى السائقين المتهورين: "إن تهوركم يدمر العائلات ويحطم الأحلام. إن تصرفاتكم المتهورة تجلب الحزن للآخرين وتنهي حياة الآخرين".
الكتاب الثاني
وقال أحمد إن شقيقته كانت تخطط لنشر كتاب ثانٍ بعنوان "نور على نور"، وقد جمعت المصادر ووضعت خطة لذلك. وتحاول أسرتها الآن كتابة الكتاب نيابة عنها بناءً على ملاحظاتها وخططها لنشره قريبًا.
الدكتورة ميرة من مدينة كلباء حصلت على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة الشارقة، وعملت طبيبة مقيمة في قسم التخدير والعناية المركزة بمستشفى راشد، وحصلت أيضًا على درجة الماجستير في الجودة والسلامة في إدارة المرافق الصحية من الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا.