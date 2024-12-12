أسرة إماراتية تحقق حلم ابنتها الراحلة بنشر كتابها عن الإسلام

وروى شقيق الدكتورة ميرة أحمد البلوشي (26 عاماً) الذي يعمل في إحدى دوائر حكومة الشارقة تفاصيل الحادث المؤلمة، وقال: «تعرضت أختي لحادثين خلال دقائق، ففي طريقها إلى العمل من الشارقة، انحرف سائق متهور حولها، مما تسبب في حادث بسيط، وأثناء توقفها، اصطدمت بها سيارة مسرعة أخرى من الخلف».