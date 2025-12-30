"أسرار فوق السحاب".. رحلة تكشف صنع سحر رأس السنة في برج خليفة

تُعد عروض الألعاب النارية ليلة رأس السنة في برج خليفة حدثاً سنوياً ينتظره سكان دولة الإمارات وملايين الزوار، وهي ظاهرة لا يمكن الاكتفاء منها مهما تكرر لمعانها في السماء.

وتبدأ الدولة الاستعداد لهذا العرض مسبقاً بوقت طويل، مع إغلاق الطرق في ذلك اليوم لإدارة الحشود الكبيرة، إلى جانب تمديد ساعات عمل المترو، وإغلاق بعض محطاته، وتوفير حافلات عامة مجانية لنقل الركاب.

ومع إعلان الفنادق والمطاعم عن باقاتها المذهلة لهذه الليلة الخاصة، يبدأ السكان في التخطيط مسبقاً، بحثاً عن أفضل الأماكن للحصول على إطلالة لهذا العرض المهيب الذي يمثل بداية العام الجديد.

لكن الاستعدادات غير المرئية لمعظم الناس هي تلك التي تجري داخل أطول مبنى في العالم، حيث تُقضى ساعات لا تُحصى لجعل تلك الدقائق القليلة هي الأكثر تميزاً في الذاكرة.

وقد اصطحب المؤثر العربي عمر فاروق متابعيه البالغ عددهم 5.7 مليون في رحلة خلف الكواليس، متنقلاً بين الممرات والغرف التي لا يدخلها أحد، حيث أظهر عمل الأفراد الجاد الممزوج بالتقنيات المذهلة لمحة عن كيفية خروج الألعاب النارية إلى النور في اليوم الأخير من العام.

ويظهر مقطع من الفيديو بروفات رقص تجري من أجل المسيرات والعروض المقرر إقامتها في تلك الليلة الكبرى. ومن بين البشر، يطير صقر من شجرة إلى أخرى، مستعداً لعرضه الخاص، مما يضفي لمسة تقليدية على الختام الكبير المستقبلي.