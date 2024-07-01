أسبوع العمل القصير في الإمارات: نموذج يحتذى به عالمياً

وقالت الوافدة المصرية إيمان حسين، اختصاصية العلاقات العامة، والتي تعيش في الإمارات منذ 20 عاماً: "أعتقد أن العالم بأكمله يتجه نحو نهج أكثر توازناً بين العمل والحياة. وحتى هنا في الإمارات ، رأينا الشارقة تفعل ذلك، وقاموا بتقييم التجربة. لذا، فإن الانتقال إلى نموذج أسبوع العمل لستة أيام قد لا يجدي نفعاً، وهناك احتمال أن يأتي بنتائج عكسية. أنا شخصياً لن أختار أبداً البقاء في مكان يُطلب مني فيه تقديم المزيد لعملي أكثر من عائلتي وحياتي الشخصية.