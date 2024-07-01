أسبوع العمل القصير في الإمارات: نموذج يحتذى به عالمياً
أعربت مجموعات مختلفة في دولة الإمارات عن دعمها لأسبوع العمل لمدة أربعة إلى خمسة أيام في الدولة، واصفة إياها بـ "الاستراتيجية التقدمية" وتسليط الضوء على أنه من الضروري تجاوز الفكرة التي عفا عليها الزمن والتي مفادها أن ساعات العمل الأطول تعني زيادة الإنتاجية.
انطلقت المناقشات بعد إعلان اليونان عن أسبوع عمل مدته ستة أيام يبدأ في الأول من يوليو.
يؤكد اختصاصيو الموارد البشرية وخبراء الصحة والمقيمون على حد سواء على أنّ جيل اليوم يقدر السلامة والصحة العقلية والاستخدام الذكي للتكنولوجيا لتعزيز الإنتاجية والرفاهية الشخصية.
نموذد يحتذى
في الآونة الأخيرة، امتلأت البرامج الإذاعية ومنصات التواصل الاجتماعي في الدولة بمثل هذه المواضيع، حيث يتداول الناس حول ما إذا كان بإمكان المزيد من الدول اعتماد أسابيع عمل أقصر.
وقال زيد الحيالي، المؤسس المشارك لشركة "مارك إليس"، لصحيفة "خليج تايمز": "يبرز التحول الأخير لأسبوع العمل الذي مدته ستة أيام في اليونان عند مقارنته بأماكن مثل أسبوع العمل في الإمارات - الشارقة لمدة أربعة أيام وتجربة ألمانيا لأسبوع عمل مدته أربعة أيام في الأسبوع. ومن غير المؤكد ما إذا كان النموذج اليوناني سينتشر عالمياً أم لا، نظراً لتأثير العوامل الثقافية والاقتصادية المختلفة."
وشدد على أهمية إدراك أنّ الأماكن المختلفة لها عادات عمل مختلفة. لذا فإن ما ينجح في بلد ما قد لا ينجح في بلد آخر. وأضاف: "أعتقد أن أسابيع العمل الأقصر يمكن أن تحسن الرفاهية والتركيز والرضا الوظيفي. ومع ذلك، سيكون القلق الأكبر هو الحفاظ على الإنتاجية."
في يونيو 2022، وجدت دراسة أجرتها مؤسسة جالوب أنّ الأفراد الذين يعملون ستة أيام في الأسبوع شهدوا أعلى معدلات الإرهاق، وأدنى مستويات الرفاهية العامة، وأعلى مستويات الانخراط السلبي. وعلى العكس من ذلك، أظهر أولئك الذين يعملون خمسة أيام في الأسبوع أعلى مستويات الانخراط وأدنى معدلات الإرهاق.
نهج إماراتي متطور
وقال "جيريش هيمناني"، مدرب الحياة ومعالج الطاقة المقيم في دبي: "تحتل الشارقة مكانة رائدة في النهج التحويلي الذي يمكن أن يحدد اتجاهاً عالمياً. يعالج هذا التحول بعض العوامل المهمة التي تعيد تعريف نماذج العمل التقليدية التي تم إنشاؤها خلال الثورة الصناعية. لقد غيّر الوباء العالمي بشكل جذري تصوراتنا عن العمل وديناميكيات مكان العمل، مما يؤكد قيمة المرونة وقدرات العمل عن بعد."
وأشار إلى أن هناك أيضاً تكاملاً متزايداً لأدوات الذكاء الاصطناعي في مكان العمل، مما يعزز الكفاءة ويوفر الوقت.
وأضاف: "وأخيراً، ظهور الجيل زد Z - هذا الجيل الذي يدعم السلامة والصحة النفسية والاستخدام الذكي للتكنولوجيا لتعزيز الإنتاجية والرفاهية الشخصية. إنهم ليسوا مجرد عمال المستقبل، بل هم مدراء وقادة مرتقبون يعطون الأولوية لحياة عمل هادفة ومتوازنة. فالفلسفة هنا تدور حول العمل بذكاء، لا بجد".
وأكد هيمناني على أنّ العالم يخضع لتحول ثقافي كبير في مكان العمل الذي يقدر الاستقلالية ويتحدى الضرورة التي عفا عليها الزمن للتواجد الجسدي المستمر لتقييم التزام الفرد أو إنتاجيته.
حياة صعبة
وفي الوقت نفسه، قال بعض المغتربين في البلاد إنهم لن يقيموا أبداً في دولة تتطلب من سكانها العمل ستة أيام في الأسبوع.
وقالت الوافدة المصرية إيمان حسين، اختصاصية العلاقات العامة، والتي تعيش في الإمارات منذ 20 عاماً: "أعتقد أن العالم بأكمله يتجه نحو نهج أكثر توازناً بين العمل والحياة. وحتى هنا في الإمارات ، رأينا الشارقة تفعل ذلك، وقاموا بتقييم التجربة. لذا، فإن الانتقال إلى نموذج أسبوع العمل لستة أيام قد لا يجدي نفعاً، وهناك احتمال أن يأتي بنتائج عكسية. أنا شخصياً لن أختار أبداً البقاء في مكان يُطلب مني فيه تقديم المزيد لعملي أكثر من عائلتي وحياتي الشخصية.
وشدد السكان على أنّ الحفاظ على صحة نفسية جيدة أمر بالغ الأهمية في بيئة اليوم شديدة التوتر، حيث لا يعد تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية مجرد رفاهية بل ضرورة لتعزيز الإنتاجية.
تقليل الازدحامات المرورية وانبعاثات الكربون
وقالت الوافدة الهندية بافيا راو: "إن مستويات التوتر العالية يمكن أن تقلل من الإنتاجية، وهو ما يضر الأفراد والشركات والبلدان على حد سواء. يعتمد الخيار الأفضل على السياق المحدد للمنظمة وموظفيها. بالنسبة للعديد من أماكن العمل الحديثة، أصبح أسبوع العمل لمدة أربعة أو خمسة أيام شائعاً بشكل متزايد نظراً لقدرته على تعزيز الإنتاجية وتحسين الصحة النفسية والرفاهية العامة للموظفين."
والجدير بالذكر أنّ ألمانيا أصبحت أيضاً تقوم بتجربة نظام العمل لمدة أربعة أيام في الأسبوع من خلال مشروع تجريبي جديد يضم 45 شركة بدأ في فبراير.
وأضافت بافيا راو: "أفضل الحصول على إجازة لمدة يومين على الأقل لأنّ ذلك يعني المزيد من الراحة والوقت الشخصي الذي يمكن أن يؤدي إلى رضا وظيفي أفضل. أظهرت الدراسات أنّ الموظفين يمكن أن يكونوا أكثر إنتاجية خلال أسابيع العمل الأقصر، مع التركيز بشكل أفضل خلال ساعات العمل. يمكن أن يؤدي التوازن الأفضل بين العمل والحياة إلى ارتفاع معدلات الاحتفاظ بالموظفين وجذب المواهب. وأضافت أن تقليل التنقلات يمكن أن يؤدي أيضاً إلى تقليل الازدحامات المرورية على الطرق وتقليل انبعاثات الكربون."