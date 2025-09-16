أزمة مصداقية تهدد المؤثرين في الإمارات.. والمستهلكون يطالبون بالشفافية

كشفت نتائج أحدث استطلاع أجرته شركة "إنسايت ديسكفري" عن قائمة المهن الأكثر فقدانًا للثقة في الإمارات، وجاءت النتيجة مفاجئة هذا العام بعدما تربع "مؤثرو وسائل التواصل الاجتماعي" على رأس القائمة للمرة الأولى.

على مدار السنوات الست الماضية، هيمنت شركات بطاقات الائتمان وشركات التوظيف على هذه القائمة. لكن هذا العام، قال 21% من سكان الإمارات إن المؤثرين لديهم أسوأ سمعة، يليهم المسوقون عبر الهاتف ومراكز الاتصال بنسبة 19%، ثم مصدّرو بطاقات الائتمان (13%)، وشركات التوظيف (11%)، ووكلاء العقارات (8%).

أزمة مصداقية تهدد المؤثرين

يعود صعود المؤثرين إلى صدارة القائمة إلى مخاوف متزايدة بشأن الإعلانات غير المعلنة، ونقص الشفافية، والضرر المحتمل الناجم عن تقديم نصائح مضللة. وسلطت "إنسايت ديسكفري" الضوء بشكل خاص على المؤثرين الماليين الذين يروّجون غالبًا لخطط استثمارية غير خاضعة للرقابة ويقدمون وعودًا خيالية.

وقال نايجل سيلتو، الرئيس التنفيذي لـ"إنسايت ديسكفري": "وصول المؤثرين إلى قمة هذه القائمة هو بمثابة جرس إنذار واضح لهذه الصناعة. مع تزايد وعي الجمهور بالمخاطر المرتبطة بالنصائح غير المنظمة عبر الإنترنت، لم يكن الطلب على مزيد من الشفافية والمساءلة أقوى من أي وقت مضى".

وأضاف سيلتو أن "نظام الترخيص الأخير الذي فرضته حكومة الإمارات وهيئة الأوراق المالية والسلع على المؤثرين الماليين هو خطوة حيوية نحو استعادة الثقة وحماية المستهلكين".

تجارب شخصية تعكس الواقع

بالنسبة لكثيرين في الإمارات، فإن هذا التشكيك هو أمر شخصي للغاية. تقول لانا قاطي، صانعة محتوى سورية-كندية مقيمة في الإمارات ولديها 51.8 ألف متابع: "لستُ مندهشة. أنا أعلم ذلك لأني مؤثرة في هذا المجال منذ عشر سنوات. لقد انخفضت جودة المحتوى في السنوات الأخيرة، والكثير من الوافدين الجدد يتعاملون مع هذا العمل كسبيل سريع للمال، والهدايا المجانية، أو مجرد هواية ممتعة. إنهم لا يسعون لرواية قصة تخلق تأثيرًا حقيقيًا في المجتمع".

وتشير قاطي إلى أن العديد من المؤثرين يعتمدون على نصوص مكتوبة مسبقًا من قبل الوكالات، وينشرون ما يُطلب منهم دون أي بحث. ولهذا، أصبحت قاطي أكثر انتقائية فيما تقدمه، رافضةً الترويج لمنتجات لا تتوافق مع قيمها، مثل "شاي التنحيف"، لأنها تدرك أنها غير حقيقية.