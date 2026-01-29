أزمة سلاسل التوريد العالمية ترفع أسعار الغذاء وتهدد استقرار الأسواق

وأوضح أن العديد من السفن تفرغ حمولاتها الآن في الهند قبل التوجه إلى الخليج العربي لإدارة تكاليف الشحن، مما يضيف تعقيداً إلى العمليات اللوجستية. وقال: "في أفضل الأحوال، قد تبقى الأسعار مستقرة، لكنها على الأرجح ستتجه نحو الارتفاع في المدى المتوسط".