أزمة "حليب الأطفال" تتصاعد.. سحب منتجات عالمية من الأسواق بسبب مخاوف التسمم

"السيريوليد" هو ذيفان (سم) تنتجه بعض سلالات بكتيريا "Bacillus cereus" الشائعة، والتي تنتشر في البيئة وفي المواد الغذائية الخام. يتشكل هذا السم في الطعام عندما تتكاثر البكتيريا، وعادة ما يحدث ذلك بسبب ترك الطعام المطهو لفترة طويلة في درجة حرارة الغرفة. غالباً ما يوجد في الأرز الذي تم طبخه ثم تبريده، مما منح المرض المرتبط به الاسم غير الرسمي "متلازمة الأرز المقلي". ومع ذلك، فإنه يوجد أيضاً في الأطعمة النشوية مثل المعكرونة والبطاطس، بالإضافة إلى منتجات الألبان والمأكولات البحرية والخضروات إذا تم تداولها أو تخزينها بشكل سيئ. بمجرد وجود "السيريوليد" في الطعام، فإن الطهي العادي أو إعادة التسخين لن يدمره؛ فهذا السم مستقر حرارياً، مما يعني أنه يمكنه البقاء في درجات حرارة تقتل البكتيريا عادةً. إذا برد الطعام المطهو ببطء أو تم الحفاظ عليه دافئاً لساعات، يمكن لبكتيريا "Bacillus cereus" أن تنمو وتنتج السيريوليد. وتعتبر قدور الأرز أو المعكرونة الكبيرة، أو الأطباق الموضوعة على موقد دافئ أو في "البوفيه"، نقاط خطر شائعة.