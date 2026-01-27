أزمة "حليب الأطفال" تتصاعد.. سحب منتجات عالمية من الأسواق بسبب مخاوف التسمم

اتخذت دولة الإمارات ودول خليجية أخرى يوم الثلاثاء إجراءات لسحب المزيد من منتجات حليب الأطفال وسط مخاوف من تلوث غذائي، مع استمرار حالة التأهب الصحي العالمي التي تدفع الجهات الرقابية للتحرك بسرعة لضمان الصحة العامة.
شملت المنتجات المتأثرة مؤخراً أصنافاً تصنعها شركتا "دانون" (Danone) و"لاكتاليس" (Lactalis)، وذلك في أعقاب إعلان سابق من شركة "نستله" (Nestlé)، كبرى شركات منتجات الألبان، عن سحب عدة دفعات من حليب الأطفال كإجراء احترازي طوعي.
إذن ما الذي تسبب في هذا القلق؟ وما هي المنتجات المتأثرة بالاستدعاء الجماعي؟ إليك بعض الأسئلة حول هذا التطور الكبير مع إجاباتها:
1. ما هو سبب عمليات الاستدعاء؟
تقوم بعض أكبر شركات الألبان في العالم، بما في ذلك "دانون" و"نستله" وشركة "لاكتاليس" المملوكة للقطاع الخاص، بسحب حليب الأطفال الرضع بسبب احتمالية تلوثه بمادة "سيريوليد" (Cereulide)، وهي مادة سامة يمكن أن تسبب الغثيان والقيء. صدرت قرارات السحب بعد إصابة أطفال في فرنسا، تناولوا بعض هذه المنتجات، بتسمم "السالمونيلا"، والذي يمكن أن يكون خطيراً على الفئات الأكثر ضعفاً.
2. ما هو هذا السيريوليد؟
"السيريوليد" هو ذيفان (سم) تنتجه بعض سلالات بكتيريا "Bacillus cereus" الشائعة، والتي تنتشر في البيئة وفي المواد الغذائية الخام. يتشكل هذا السم في الطعام عندما تتكاثر البكتيريا، وعادة ما يحدث ذلك بسبب ترك الطعام المطهو لفترة طويلة في درجة حرارة الغرفة. غالباً ما يوجد في الأرز الذي تم طبخه ثم تبريده، مما منح المرض المرتبط به الاسم غير الرسمي "متلازمة الأرز المقلي". ومع ذلك، فإنه يوجد أيضاً في الأطعمة النشوية مثل المعكرونة والبطاطس، بالإضافة إلى منتجات الألبان والمأكولات البحرية والخضروات إذا تم تداولها أو تخزينها بشكل سيئ. بمجرد وجود "السيريوليد" في الطعام، فإن الطهي العادي أو إعادة التسخين لن يدمره؛ فهذا السم مستقر حرارياً، مما يعني أنه يمكنه البقاء في درجات حرارة تقتل البكتيريا عادةً. إذا برد الطعام المطهو ببطء أو تم الحفاظ عليه دافئاً لساعات، يمكن لبكتيريا "Bacillus cereus" أن تنمو وتنتج السيريوليد. وتعتبر قدور الأرز أو المعكرونة الكبيرة، أو الأطباق الموضوعة على موقد دافئ أو في "البوفيه"، نقاط خطر شائعة.
3. ما هي الأعراض؟
يشعر الأشخاص عادةً بالمرض في غضون 30 دقيقة إلى خمس ساعات بعد تناول الطعام الملوث. الأعراض الرئيسية هي الغثيان والقيء المتكرر، ويصاحب ذلك أحياناً تشنجات في المعدة. يشعر معظم الناس بالتحسن في غضون 24 ساعة، لكن الحالات الشديدة والنادرة يمكن أن تشمل فشلاً كبدياً حاداً.
4. ما هي العلامات التجارية/المنتجات المتأثرة؟
اتسعت مؤخراً عملية سحب حليب الأطفال في جميع أنحاء العالم بسبب مخاوف التلوث، لتشمل أربع شركات مصنعة حتى الآن. وتضم الشركات المتأثرة بعمليات السحب الاحترازية لمسحوق حليب الأطفال ثلاثاً من أكبر مجموعات الألبان في العالم: "نستله"، "دانون"، و"لاكتاليس". المنتجات المعنية هي كما يلي:
نستله (Nestle): تشمل S26 AR، وNAN Comfort 1، وNAN Optipro 1، وNAN Supreme Pro 1 و2 و3، وIsomil Ultima 1 و2 و3، وAlfamino.
دانون (Danone): تشمل Aptamil Advance 1 POF.
لاكتاليس (Lactalis): تشمل Enfastar.
5. لماذا هذا العدد الكبير من العلامات التجارية؟
غالبًا ما يتضمن حليب الأطفال زيوتًا تحتوي على حمض الأراكيدونيك (ARA) لجعله يشبه حليب الأم. يمكن لأبواغ بكتيريا "Bacillus cereus" أن تظل حية في المكونات الجافة المستخدمة في حليب الأطفال، وتحت ظروف معينة أثناء تداول المكونات أو معالجتها، قد تنمو وتنتج سم السيريوليد. ولأن هذا السم مستقر حرارياً، فإن المعالجة الحرارية لن تدمره، مما يسمح له بالبقاء في المنتج النهائي.
(مع مدخلات من رويترز)