أزمة ثقة تهز النظام الدولي مع تصاعد القومية وضعف المؤسسات

حذر دبلوماسيون واستراتيجيون في منتدى "هيلي 2025" بأبوظبي من أن النظام الدولي يواجه "أزمة ثقة" مع تصاعد النزعة القومية، وضعف المؤسسات متعددة الأطراف، وتكثيف التنافس بين القوى الكبرى بما يزيد من حدة عدم الاستقرار العالمي. وقالت كاثرين أشتون، الرئيسة السابقة للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن النظام العالمي يمر بمرحلة انتقالية عميقة.
وأضافت: "الناس يريدون أن يكونوا آمنين ومطمئنين، متعلمين، أن يعيشوا حياة جيدة، أن يروا أبناءهم يكبرون، وأن تتاح لهم الفرص. هذا أمر عالمي. لذلك، بالنسبة لي، نحن أمام انتقال، وليس وضعاً طبيعياً".
وفي تأملها لدور أوروبا، شبّهت اللحظة الحالية بقطع ألقيت في الهواء دون وضوح ما ستؤول إليه حين تهبط. وقالت: "نحن لا نعرف تماماً كيف سيبدو البناء عندما تستقر الأمور. ومهمتنا أن نحدد ذلك بمساعدة ودعم الإطار المؤسساتي الذي سيتضح في النهاية عند تحقيق السلام".
وقالت مارثا بارسينا كوكوي، السفيرة المكسيكية السابقة في واشنطن، إن القوى المتوسطة مثل الإمارات والسعودية وجنوب أفريقيا والهند والبرازيل والمكسيك يجب أن تبادر، سواء عبر مجموعة العشرين (G20)، أو البريكس (BRICS)، أو عبر آليات جديدة للتشاور.
وأضافت: "يجب أن نتحرك بحوار متزايد فيما بين هذه القوى المتوسطة… سواء عبر مجموعة العشرين، أو عبر البريكس، أو عبر آليات جديدة للتشاور، لكن علينا أن نفعل ذلك. ويجب أن نقوم به بلا خوف. فغياب الخوف أمر أساسي، لأننا أحياناً نقول: حسناً، لننتظر قليلاً… لكن التوقف ليس خياراً. علينا أن نتقدم بلا خوف".
ودعت إلى التركيز على قيم التسامح بدلاً من القومية المتشددة، محذرة من أن الأخيرة "لن تأخذنا إلى أي مكان". كما شددت على ضرورة الإصلاح العاجل في الأمم المتحدة، مذكّرة بذهولها من شلل مجلس الأمن عند غزو روسيا لأوكرانيا. وقالت: "نحتاج إلى إصلاح للأمم المتحدة. لدينا انتخابات لأمين عام جديد العام المقبل. وعندما كانت روسيا تجتاح أوكرانيا، كان ذلك يتم إنكاره في مجلس الأمن".
وأضافت: "ما شهدناه كان شللاً كاملاً للأمم المتحدة. ولا يمكننا السماح بذلك. علينا الدفع بإصلاح يمنح أصواتاً ويعزز القانون الدولي. فالقانون الدولي يمثل مفتاحاً لجميع القوى المتوسطة ولدول العالم النامي. إذا لم نحافظ على القانون الدولي، فلن نتمكن من إنجاز هذا الانتقال".
ومن المنظور الهندي، وصف السفير نافتيج سارنـا الواقع الحالي بأنه قائم على عدم القدرة على التنبؤ وضعف المؤسسات. وقال: "على مستوى ما، الوضع الطبيعي الجديد… يشبه السبعينيات. إنه مزيج من ترامب، وتغريدات، وتعريفات جمركية، ونوبات غضب. لأن ما ينشأ حالياً كوضع طبيعي جديد هو مجرد حالة من العشوائية".
وأضاف أن القوى المتوسطة تحتاج إلى الرد عبر تشكيل مجموعات مرنة قائمة على القضايا. وقال: "المستقبل سيكون عبارة عن المزيد من التحالفات الطوعية، تحالفات قائمة على القضايا. وإذا بقيت القوى المتوسطة مجتمعة، فسوف يساعد ذلك كثيراً".
وأكد السفير ويليلي نهلابو من جنوب أفريقيا على ضعف أفريقيا أمام صراعات القوى الكبرى والحروب الحالية، مشدداً على أهمية إصلاح الأمم المتحدة. وقال: "كل النزاعات التي تحدث في أفريقيا تهيمن على أجندة مجلس الأمن. لكن كقارة، لسنا متكاملين بالقدر الكافي الذي يمكّننا من المساهمة الفاعلة. ومحاولة إقامة تعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لم تتحقق بعد".
ولفت نهلابو إلى أن أفريقيا لن تقبل مرة أخرى بأن يعاد تشكيلها من قِبل قوى خارجية. وقال: "بالنسبة لنا، الوضع الطبيعي الجديد سيكون بما إذا كان العالم المتعدد الأقطاب الناشئ قد جلب أية وعود. ونحن مستعدون هذه المرة ألا نشكَّل بالأحداث، بل أن نساهم في تشكيل العالم الذي نستطيع أن نعيش فيه".