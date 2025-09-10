أزمة ثقة تهز النظام الدولي مع تصاعد القومية وضعف المؤسسات

ودعت إلى التركيز على قيم التسامح بدلاً من القومية المتشددة، محذرة من أن الأخيرة "لن تأخذنا إلى أي مكان". كما شددت على ضرورة الإصلاح العاجل في الأمم المتحدة، مذكّرة بذهولها من شلل مجلس الأمن عند غزو روسيا لأوكرانيا. وقالت: "نحتاج إلى إصلاح للأمم المتحدة. لدينا انتخابات لأمين عام جديد العام المقبل. وعندما كانت روسيا تجتاح أوكرانيا، كان ذلك يتم إنكاره في مجلس الأمن".