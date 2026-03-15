أزمة "بيانات" لا أزمة "واقع": تفنيد السردية الإعلامية حول صلابة واستقرار الإمارات

خلص تحليل إعلامي أجرته شركة "تواصل كومز" (TawasulComms) للاستشارات الاستراتيجية ومقرها دبي، إلى أن كبرى الصحف ووسائل الإعلام الدولية استخدمت عناوين توحي بوجود اضطرابات أو عدم استقرار في دولة الإمارات خلال التطورات الإقليمية الأخيرة، في حين افتقرت المقالات نفسها غالباً إلى بيانات كافية تدعم حجم تلك الادعاءات.
التقرير المكون من 17 صفحة، والذي حمل عنوان "العناوين والواقع: التأطير السردي لدولة الإمارات في الإعلام العالمي"، تم مشاركته مع صحيفة "خليج تايمز" قبيل إصداره رسمياً. وقد حلل التقرير التغطية الدولية للإمارات — مع تركيز خاص على دبي — في الفترة ما بين 28 فبراير و10 مارس، وهي الفترة التي شهدت هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة إيرانية استهدفت المنطقة.
راجعت "تواصل كومز" تقارير من 10 منظمات إعلامية دولية كبرى، وقيمت لغة العناوين، والتأطير السردي، وما إذا كانت الادعاءات مدعومة بمؤشرات قياسية مثل بيانات الطيران، أو التدفقات الرأسمالية، أو نشاط السوق العقاري.
وجد التحليل أن بعض التقارير اعتمدت بشكل كبير على روايات فردية أو تعليقات تحليلية بدلاً من البيانات القابلة للتحقق. واستخدمت العناوين في عدة وسائل إعلام لغة متشابهة مثل: "مهتزة"، "محطمة"، و**"متصدعة"** لوصف وضع دبي، مع قيام مئات المنصات الأصغر بإعادة نشر هذه التقارير وتضخيم هذه السردية.
وفي تصريح لـ "خليج تايمز"، قال حيان نيوف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "تواصل كومز": "عندما تظهر لغة درامية في عناوين الوسائل الدولية الكبرى ثم تُنشر في مئات المنصات الأخرى، يمكن أن يتشكل انطباع عام لدى الجمهور أسرع من الحقائق نفسها. يجب على الشركات العالمية أن تدرك مدى تأثير هذه السرديات الإعلامية قبل اتخاذ قراراتها".
حدد التقرير أربع نتائج جوهرية:
حدة العناوين تجاوزت بوضوح الأدلة المقدمة داخل المقالات.
استبدال قواعد البيانات المتكاملة بقصص ونوادر فردية (Anecdotes).
عدم إدراج مؤشرات المرونة السياقية بشكل متسق.
تكرار السردية عبر منصات مختلفة أدى إلى تضخيم التصور السلبي.
استشهد التقرير بأمثلة محددة، منها عنوان لوسيلة إعلامية زعم أن دبي "تكافح لإنقاذ سمعتها كملاذ للأثرياء" وأن "سمعة دبي في الأمان قد تحطمت"، بينما نقل المقال نفسه لاحقاً عن مصادر قولها إن السكان "لا يشعرون بعدم الأمان" ووصفوا "الحياة بأنها طبيعية". عنوان آخر توقع أن قطاع العقارات في الإمارات "يواجه تصفية حسابات"، في حين صرح مطورون عقاريون داخل المقال نفسه بأنه "لا يوجد شيء متوقف، وكل شيء يسير وفق الجدول الزمني".
وأشار التحليل إلى أن بعض التغطيات الدولية لم تتطرق بشكل كافٍ إلى قدرة الإمارات المثبتة على إدارة الأزمات والحفاظ على استمرارية المؤسسات الحيوية، وهي القدرات التي ظهرت جلياً خلال جائحة كوفيد-19، حيث حافظت الدولة على عمليات المطارات، وشبكات اللوجستيات، والنشاط الاقتصادي رغم الاضطرابات العالمية.
أكدت "تواصل كومز" أن التقرير لا يشكك في دور الصحافة، لكنه يسلط الضوء على أهمية "التناسب" بين لغة العنوان والدعم الأدلّاتي، خاصة عند إعداد تقارير عن مراكز مالية عالمية حيث تؤثر التصورات على قرارات المستثمرين والمسافرين والشركات.