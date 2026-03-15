أزمة "بيانات" لا أزمة "واقع": تفنيد السردية الإعلامية حول صلابة واستقرار الإمارات

خلص تحليل إعلامي أجرته شركة "تواصل كومز" (TawasulComms) للاستشارات الاستراتيجية ومقرها دبي، إلى أن كبرى الصحف ووسائل الإعلام الدولية استخدمت عناوين توحي بوجود اضطرابات أو عدم استقرار في دولة الإمارات خلال التطورات الإقليمية الأخيرة، في حين افتقرت المقالات نفسها غالباً إلى بيانات كافية تدعم حجم تلك الادعاءات.

التقرير المكون من 17 صفحة، والذي حمل عنوان "العناوين والواقع: التأطير السردي لدولة الإمارات في الإعلام العالمي"، تم مشاركته مع صحيفة "خليج تايمز" قبيل إصداره رسمياً. وقد حلل التقرير التغطية الدولية للإمارات — مع تركيز خاص على دبي — في الفترة ما بين 28 فبراير و10 مارس، وهي الفترة التي شهدت هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة إيرانية استهدفت المنطقة.

راجعت "تواصل كومز" تقارير من 10 منظمات إعلامية دولية كبرى، وقيمت لغة العناوين، والتأطير السردي، وما إذا كانت الادعاءات مدعومة بمؤشرات قياسية مثل بيانات الطيران، أو التدفقات الرأسمالية، أو نشاط السوق العقاري.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

نتائج رئيسية

وجد التحليل أن بعض التقارير اعتمدت بشكل كبير على روايات فردية أو تعليقات تحليلية بدلاً من البيانات القابلة للتحقق. واستخدمت العناوين في عدة وسائل إعلام لغة متشابهة مثل: "مهتزة"، "محطمة"، و**"متصدعة"** لوصف وضع دبي، مع قيام مئات المنصات الأصغر بإعادة نشر هذه التقارير وتضخيم هذه السردية.

وفي تصريح لـ "خليج تايمز"، قال حيان نيوف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "تواصل كومز": "عندما تظهر لغة درامية في عناوين الوسائل الدولية الكبرى ثم تُنشر في مئات المنصات الأخرى، يمكن أن يتشكل انطباع عام لدى الجمهور أسرع من الحقائق نفسها. يجب على الشركات العالمية أن تدرك مدى تأثير هذه السرديات الإعلامية قبل اتخاذ قراراتها".