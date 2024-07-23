أزمة الحيوانات الأليفة المهملة تتفاقم في الصيف
خلال أشهر الصيف، يترك عدد متزايد من الحيوانات الأليفة في دولة الإمارات حيث تهرب معظم العائلات من الحرارة عن طريق السفر إلى الخارج لقضاء إجازات طويلة.
وأعرب خبراء رعاية الحيوانات الأليفة عن قلقهم إزاء هذا الاتجاه المتزايد للأسر التي تتخلى عن حيواناتها الأليفة، حيث يقوم بعض أصحاب الحيوانات الأليفة بإعطاء حيواناتهم لرعاية العيادات أو الملاجئ قبل رحلاتهم، بينما يذهب البعض الآخر إلى حد التخلي عنها في الشوارع.
وفي حديثه إلى صحيفة الخليج تايمز ، قال سهيل عبد الله، الشريك الإداري في شركة "بيور لايف للعلاج البيطري" Pure Life Veterinarian Treatment: "عندما يسافر الناس، فإنهم للأسف يتخلون عن حيواناتهم الأليفة. وهم يفعلون ذلك في الغالب مع القطط لأنه من الأسهل التخلص منها". وأضاف أن مثل هذا السلوك "يظهر عدم المسؤولية، ومن المحزن أن بعض الناس يعتبرون الحيوانات الأليفة أو القطط ملحقات لحياتهم، بدلاً من أن تكون جزءا من أسرهم".
وأوضح أن أصحاب الحيوانات الأليفة غالباً ما يتخلون عن حيواناتهم الأليفة بدلاً من اتخاذ الترتيبات اللازمة لرعايتها. وأضاف: "يتصل بعض الأشخاص بالعيادات ويقولون إنهم مسافرون ولا يريدون قططهم. إنهم يريدون تسليمها".
وفي بعض الأحيان، ترفض العيادات قبول الحيوانات الأليفة المستسلمة بسبب عدم توفر شاغر لها ، خاصة خلال فصل الصيف. وقال عبد الله إنه عندما يحدث ذلك، فإن أصحاب الحيوانات سيتركون الحيوانات ببساطة في الشارع أو يتركونها عند أقرب مطعم. "هذا أمر غير مقبول، لكنه يحدث يومياً بمعدل ينذر بالخطر".
"أندريا بيتروفيتش"، وهي مغتربة صربية تعيش في الإمارات منذ ثماني سنوات، هي صاحبة حيوان أليف. وقد لاحظت أيضاً زيادة في عدد الحيوانات الأليفة المهجورة. "الأشخاص الذين يتخلون عن حيواناتهم الأليفة مهملون. فهم لا يستأجرون حتى جليسة حيوانات أليفة. والأمر الأكثر فظاعة هو عندما يتركون حيواناتهم الأليفة محبوسة في شقة ويخرجون منها، ويتركونها بدون ماء أو طعام لعدة أيام."
وتعتقد بيتروفيتش أن القوانين يجب أن تكون أكثر صرامة لمحاسبة المالكين. "تحتوي الحيوانات الأليفة على شرائح إلكترونية، لكن بعض العيادات البيطرية لا تقوم بتحديث معلومات بلدية دبي. أعتقد أنه يجب ربط كل حيوان أليف ببطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بالمالك، حتى يمكن تعقبه إذا ترك الحيوان".
وقالت بيتروفيتش إنها تواصلت بالفعل مع وزارة التغير المناخي بشأن الحيوانات الأليفة المهملة. ويسلط الارتفاع في حالات التخلي عن الحيوانات الأليفة خلال موسم العطلة الصيفية الضوء على الحاجة الملحة لزيادة المسؤولية والمساءلة من جانب أصحاب الحيوانات الأليفة.
السكان يتقدمون للمساعدة
كما لاحظ أحمد م، أحد سكان دبي، وجود العديد من القطط الضالة التي تتجول في حي ند الحمر، خاصة خلال موسم الصيف الحار. ولاحظ أن بعض الحيوانات كانت ترتدي أطواقاً، مما يشير إلى أنها كانت مملوكة لأصحابها في السابق، ومتأثراً بمعاناة القطط، شعر أحمد بأنه مضطر للتصرف. وكما أوضح: "لم أستطع أن أقف مكتوف الأيدي وأشاهد هذه الحيوانات المسكينة وهي تعاني. لقد كانت بحاجة إلى المساعدة، لذلك كنت أطعمها بانتظام". حتى أن أحمد حاول البحث عن منازلهم حتى يعرف بكل تأكيد ما إذا كانت مهملة أم مفقودة.
وأضاف: "كان من الواضح جداً أنهم حيوانات أليفة مهجورة. ولم يكونوا قططاً ضالة ولم يتمكنوا من جلب الطعام. يجب على الناس التفكير في مدى ضعف الحيوان الأليف قبل التخلي عنه".
في حين أن إظهار التعاطف مع القطط الضالة من خلال إطعامها أمر نبيل، فإن إطعام الحيوانات الضالة يعد جريمة يعاقب عليها قانون دولة الإمارات. وفي أبوظبي، يُنصح السكان بالتواصل مع مركز إدارة النفايات أبوظبي على الخط الساخن 800555 وإبلاغهم بمكان وعدد القطط أو الكلاب الضالة. تدير بلدية دبي عيادات بيطرية يمكن نقل الكلاب الضالة إليها. وقد أكد المسؤولون سابقاً لـ خليج تايمز أن أولئك الذين يقومون بإطعام الحيوانات الضالة يمكن تغريمهم بسبب ذلك.