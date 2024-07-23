أزمة الحيوانات الأليفة المهملة تتفاقم في الصيف

خلال أشهر الصيف، يترك عدد متزايد من الحيوانات الأليفة في دولة الإمارات حيث تهرب معظم العائلات من الحرارة عن طريق السفر إلى الخارج لقضاء إجازات طويلة.

وأعرب خبراء رعاية الحيوانات الأليفة عن قلقهم إزاء هذا الاتجاه المتزايد للأسر التي تتخلى عن حيواناتها الأليفة، حيث يقوم بعض أصحاب الحيوانات الأليفة بإعطاء حيواناتهم لرعاية العيادات أو الملاجئ قبل رحلاتهم، بينما يذهب البعض الآخر إلى حد التخلي عنها في الشوارع.