أزمة"كراود سترايك" تؤكد أهمية مراجعة التحديثات التلقائية في الإمارات

يمكن لمستخدمي أجهزة الكمبيوتر الشخصية العاديين المضي قدماً في أعقاب الانهيار العالمي لتكنولوجيا المعلومات الأسبوع الماضي، لكن سيتعين على الشركات والحكومات البدء في مراجعة واجهاتها الخلفية والنظر في خيارات لتكون أكثر أماناً، حسبما صرح خبراء الأمن السيبراني في دبي لصحيفة الخليج تايمز يوم الأربعاء - بعد أقل من أسبوع من ظهور البرنامج. أثر التحديث الذي أجرته شركة "كراود سترايك" للأمن السيبراني على ما يقرب من 8.5 مليون جهاز ميكروسوفت حول العالم.