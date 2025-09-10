أزمات غزة والسودان تكشف انهيار النظام الدولي في حل النزاعات

حذرت قيادات عربية من أن الحروب في السودان وغزة كشفت عن انهيار الآليات العالمية لحل النزاعات.
وجاءت هذه التعليقات خلال جلسة نقاشية رفيعة المستوى في منتدى "هيلي 2025" في أبوظبي.
ووصف رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك بلاده بأنها أكبر كارثة إنسانية في العالم واتهم المجتمع الدولي بالتخلي عن الحلول.
وقال: "السودان اليوم هو أكبر كارثة إنسانية في العالم، ومع ذلك لا يوجد حل. الأزمة، التي تقع في قلب هذا الاضطراب الجيوسياسي، تأتي في وقت هجرت فيه لغة السياسة العالمية مصطلحات حل النزاع واستبدلتها بالاحتواء".
وأضاف حمدوك أن المؤسسات التي كانت تلعب دوراً محورياً في حل النزاعات لم تعد فعّالة. وقال: "في الماضي، كانت لدى الأمم المتحدة آليات أساسية لمعالجة هذه الأزمات. اليوم، اختفت تماماً، وأصبح التعامل مع كل صراع يجري بمعزل عن الآخر، دون ربطها ببعضها".
وحذر من أن مأساة السودان لا ينبغي أن تُختزل في صراع شخصي على السلطة. وقال: "لطالما صُورت الأزمة على أنها صراع على السلطة بين جنرالين. وهذا يتجاهل جوهراً أساسياً: الأزمة أكثر تعقيداً بكثير، ولها أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية".
وشدد على أن الأولوية هي إسكات صوت البنادق وضمان الإغاثة الإنسانية. وقال: "القضية المركزية هي إيقاف الحرب وإنهائها. ووقف إطلاق النار يعني إسكات البنادق، وإيصال المساعدات الإنسانية، ووجود مراقبة دولية".
قال هوشيار زيباري، وزير الخارجية العراقي الأسبق، إن حرب غزة أصبحت لحظة فارقة للمنطقة ولمصداقية القانون الدولي. وأضاف: "أحداث السابع من أكتوبر وما تلاها في غزة كانت نقطة تحول. لقد كشفت المعايير المزدوجة وأظهرت هشاشة النظام الدولي".
وحذّر زيباري من أن الشرق الأوسط أعيد جذبه مرة أخرى إلى مناطق الصراع. وقال: "للأسف، المنطقة عادت مرة أخرى إلى قلب الصراعات، العراق، سوريا، اليمن، ليبيا، فلسطين".
وأضاف أن القضية الفلسطينية العالقة لا تزال تُشكّل جوهر عدم الاستقرار. وقال: "القضية الفلسطينية هي أساس عدم الاستقرار في المنطقة. إذا لم تُحلّ بشكل عادل، فلن يكون هناك استقرار".
وأشار السياسي العراقي أيضاً إلى تراجع القيادة الأمريكية باعتباره سبباً لعدم الاستقرار. وقال: "غياب القيادة الأمريكية خلق فراغاً. هذا الفراغ تم ملؤه من قبل الميليشيات والقوى الإقليمية والجهات غير الحكومية. ونتيجة لذلك، نحن نواجه وضعاً جديداً".
وأوضح أن النظام الدولي تحوّل من بناء السلام إلى مجرد إدارة الأزمات. وأضاف: "كنا نتحدث عن مبادرات سلام واتفاقيات وأطر. الآن لا نتحدث سوى عن إدارة الأزمات — وهذا غير قابل للاستمرار".
أكد بشر الخصاونة، عضو مجلس الأعيان الأردني ورئيس الوزراء الأسبق، على مركزية الدولة الوطنية. وقال: "الدولة الوطنية هي الدرع الوحيد ضد التشرذم. عندما تختفي الدولة، نقع في الفوضى والانقسام".
وأضاف أن استعادة الشرعية في الحكم أمر أساسي لمنع مزيد من الانهيار. وقال: "إعادة بناء الشرعية السياسية واجب وطني. لا يمكننا أن نستمر في نظام الحصص الطائفية في الحكم. هذه هي حقيقة الأوضاع في العراق ولبنان وليبيا والسودان".