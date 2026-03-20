"أرجوحة السمر ودرهم العيد".. حين كانت البساطة تصنع أفراحاً لا تُنسى في "فريج" الإمارات

بالنسبة للأطفال والكبار على حد سواء، كان العيد قبل وبعد قيام دولة الإمارات العربية المتحدة وقتًا للفرح الصافي غير المشوب، والمتجذر في البساطة والروابط المجتمعية الوثيقة. وفي حديثها لصحيفة "خليج تايمز"، شاركت الباحثة والمؤرخة الإماراتية آمنة أحمد صابر الدهناني أعز ذكرياتها حول كيفية الاحتفال بموسم الأعياد في الماضي في دولة الإمارات.

استذكرت آمنة أن الاحتفالات كانت تبدأ قبل أيام من العيد بعجن "عجينة الحناء"، وهو طقس عزيز على قلوب الفتيات الصغيرات والنساء، وحتى بعض الفتيان والرجال الصغار.

كانت الاستعدادات متواضعة؛ فزي جديد واحد، غالبًا ما يكون مخيطًا يدويًا من قبل الأمهات أو الخياطات المحليات في الحي (الفريج)، كان كافيًا لإثارة الحماس.

وتستذكر قائلة: "كانت الأمهات يجهزن أيضًا (المخمرية)، وهو عطر تقليدي، لاستقبال الضيوف". اليوم، وبينما يبقى جوهر العيد كما هو، تحول مشهد الاحتفال بشكل كبير، وتطور من "عيدية" الدرهم الواحد البسيطة وأراجيح الحي المتواضعة إلى ولائم فاخرة، ومهرجانات كبرى، ومدن ملاهٍ حديثة.

ولائم متواضعة وروابط مجتمعية

كانت "الفوالة" (مائدة الضيافة التقليدية) في الماضي تُحدد بما هو متوفر في المطبخ أو بما تستطيع كل أسرة تحمله. وأوضحت آمنة: "كانت بعض الأسر تتمكن من إعداد الهريس أو الخبيص إلى جانب القليل من الحلويات، بينما يقدم البعض الآخر طبقًا واحدًا فقط". ومع ذلك، كانت روح المشاركة وفيرة.

بعد صلاة العيد، كان رجال المجتمع يجتمعون في منزل أكبر أفراد العائلة سنًا أو الجد، وهو تقليد عزز الاحترام العميق لكبار السن.

كان التسوق للعيد بسيطًا بشكل مماثل؛ حيث كانت العائلات تتوجه إلى السوق فقط عند الإعلان عن العيد أو في اليوم السابق له. وكانت المشتريات محدودة وبسيطة، مما يعكس ثقافة القناعة السائدة بين الناس آنذاك.

