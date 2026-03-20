"أرجوحة السمر ودرهم العيد".. حين كانت البساطة تصنع أفراحاً لا تُنسى في "فريج" الإمارات

بالنسبة للأطفال والكبار على حد سواء، كان العيد قبل وبعد قيام دولة الإمارات العربية المتحدة وقتًا للفرح الصافي غير المشوب، والمتجذر في البساطة والروابط المجتمعية الوثيقة. وفي حديثها لصحيفة "خليج تايمز"، شاركت الباحثة والمؤرخة الإماراتية آمنة أحمد صابر الدهناني أعز ذكرياتها حول كيفية الاحتفال بموسم الأعياد في الماضي في دولة الإمارات.
استذكرت آمنة أن الاحتفالات كانت تبدأ قبل أيام من العيد بعجن "عجينة الحناء"، وهو طقس عزيز على قلوب الفتيات الصغيرات والنساء، وحتى بعض الفتيان والرجال الصغار.
كانت الاستعدادات متواضعة؛ فزي جديد واحد، غالبًا ما يكون مخيطًا يدويًا من قبل الأمهات أو الخياطات المحليات في الحي (الفريج)، كان كافيًا لإثارة الحماس.
وتستذكر قائلة: "كانت الأمهات يجهزن أيضًا (المخمرية)، وهو عطر تقليدي، لاستقبال الضيوف". اليوم، وبينما يبقى جوهر العيد كما هو، تحول مشهد الاحتفال بشكل كبير، وتطور من "عيدية" الدرهم الواحد البسيطة وأراجيح الحي المتواضعة إلى ولائم فاخرة، ومهرجانات كبرى، ومدن ملاهٍ حديثة.
كانت "الفوالة" (مائدة الضيافة التقليدية) في الماضي تُحدد بما هو متوفر في المطبخ أو بما تستطيع كل أسرة تحمله. وأوضحت آمنة: "كانت بعض الأسر تتمكن من إعداد الهريس أو الخبيص إلى جانب القليل من الحلويات، بينما يقدم البعض الآخر طبقًا واحدًا فقط". ومع ذلك، كانت روح المشاركة وفيرة.
بعد صلاة العيد، كان رجال المجتمع يجتمعون في منزل أكبر أفراد العائلة سنًا أو الجد، وهو تقليد عزز الاحترام العميق لكبار السن.
كان التسوق للعيد بسيطًا بشكل مماثل؛ حيث كانت العائلات تتوجه إلى السوق فقط عند الإعلان عن العيد أو في اليوم السابق له. وكانت المشتريات محدودة وبسيطة، مما يعكس ثقافة القناعة السائدة بين الناس آنذاك.
بالنسبة للأطفال، كان أبرز ما في العيد بلا شك هو "العيدية". فبعد صلاة الصبح، كانت مجموعات من الأطفال تجوب الحي، وتزور منازل العائلات الميسورة لجمع هداياهم.
في الأيام الأولى، كانت العيدية عبارة عن روبية واحدة، ولاحقًا عند إدخال الدرهم، كان استلام درهم واحد فقط يعتبر قمة السعادة.
أما الترفيه فكان متواضعًا بنفس القدر؛ وكانت اللعبة الأساسية هي "المريحانه" (أرجوحة تقليدية)، المصنوعة من حبل قوي مربوط بشجرة "سمر" في وسط الفريج. وكانت هذه المنطقة مخصصة للفتيات بشكل خاص، ومنفصلة عن الفتيان.
ومن بين أعز ذكرياتها، سلطت آمنة الضوء على الحماس الذي كان يغمرها عند الذهاب إلى السوق مع والدها بمجرد الإعلان عن العيد رسميًا. وشاركت قائلة: "بعد صلاة العشاء، كنا نزور أقرب سوق في مدينة خورفكان. هناك، كنت أختار مستلزمات العيد الخاصة بي: زوجًا جديدًا من الأحذية، و(شيلة) جديدة، وبعض الإكسسوارات البسيطة".
وكانت الأجواء الاحتفالية تزداد حيوية بفضل فرق "الرزفة" و"العيالة" التقليدية. ولمدة ثلاثة أيام، كان المجتمع يحتفل من وقت العصر حتى صلاة العشاء، مأخوذين بالعروض الإيقاعية لهذه الفرق الشعبية. وأضافت: "تظل هذه اللحظات من أجمل ذكريات العيد بالنسبة لي".
اليوم، يبدو العيد مختلفًا تمامًا. وبينما تلاشت بعض التقاليد، استمر بعضها الآخر، وظهرت عادات جديدة جنبًا إلى جنب مع التطور الاقتصادي والحضري السريع في دولة الإمارات.
فقد استُبدلت "الفوالة" المتواضعة بموائد طعام فاخرة تفيض بمجموعة واسعة من الأطباق التقليدية والمأكولات الحديثة الشهية. كما تطورت العيدية أيضًا؛ وقالت آمنة: "لم تعد مجرد درهم واحد. اليوم، تتراوح ما بين 10 دراهم إلى 500 درهم، والحمد لله".
وتتميز الاحتفالات الحديثة الآن بمتنزهات واسعة وحدائق عامة تعمل كمتنفس للعائلات والزوار في جميع أنحاء البلاد. وتقدم المهرجانات المتنوعة برامج هادفة وموجهة، بينما تسلي المسرحيات الأطفال والكبار على حد سواء.
وعلى الرغم من تضاؤل بعض جوانب الماضي، ورغم هذه التغييرات، يظل جوهر العيد — وهو وقت للامتنان والعائلة والفرح — محفورًا بعمق في الروح الإماراتية، ليربط بين ذكريات الماضي العزيزة واحتفالات الحاضر النابضة بالحياة.