أربعة فائزين بـ 100 ألف درهم لكل منهم في يانصيب الإمارات

أعلن يانصيب الإمارات عن نتائج سحب يوم الحظ رقم 260207، حيث فاز أربعة لاعبين بمبلغ 100 ألف درهم لكل منهم.
تم اختيار ثلاثة فائزين ضمن فئة الفرصة المحظوظة، بينما حصل لاعب واحد على نفس الجائزة بعد مطابقة أرقام خمسة أيام ورقم الشهر. وكانت الأرقام الفائزة للسحب هي:
أيام الحظ: 11, 4, 23, 22, 8 و 27
شهر الحظ: 7
فائزو الفرصة المحظوظة
كجزء من التنسيق الأسبوعي، فاز ثلاثة لاعبين بمبلغ 100 ألف درهم لكل منهم في فئة الفرصة المحظوظة.
وكانت أرقام الهوية الفائزة في "فرصة الحظ" هي:
DL8889790
AU1946389
AN1288219
تُجرى سحوبات يوم الحظ الآن كل يوم سبت بعد التغييرات التي تم إدخالها في وقت سابق من هذا العام. يقدم التنسيق المحدث جائزة كبرى بقيمة 30 مليون درهم، وجائزة ثانية بقيمة 5 ملايين درهم، وثلاث جوائز فرصة محظوظة بقيمة 100 ألف درهم كل أسبوع.
