أربعة فائزين بـ 100 ألف درهم لكل منهم في يانصيب الإمارات

تُجرى سحوبات يوم الحظ الآن كل يوم سبت بعد التغييرات التي تم إدخالها في وقت سابق من هذا العام. يقدم التنسيق المحدث جائزة كبرى بقيمة 30 مليون درهم، وجائزة ثانية بقيمة 5 ملايين درهم، وثلاث جوائز فرصة محظوظة بقيمة 100 ألف درهم كل أسبوع.