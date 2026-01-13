أدنوك تطلق أكبر مركز لشحن المركبات الكهربائية على طريق دبي - أبوظبي

على الرغم من إطلاق المركز رسمياً هذا الأسبوع، إلا أنه يعمل منذ ديسمبر بافتتاح تجريبي استقطب بالفعل أكثر من 100 مركبة يومياً، حتى قبل البدء بالتسويق العام الكبير. وكان مشغلو الأساطيل وخدمات التاكسي من بين المستخدمين الأوائل، لكن "أدنوك للتوزيع" تقول إن السائقين الخصوصيين الذين يتنقلون بين الإمارات يستخدمون الموقع بشكل متزايد، وهم الجمهور الذي بني من أجله.