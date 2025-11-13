"أدبنا بروح العصر": روح تلامس الإرث والغلاف مرآة خالدة للنص

في رحاب معرض الشارقة الدولي للكتاب، تتجلى الكتب بأبهى حُللها، مُتجاوزة وظيفتها المعرفية لتُصبح أيقونات بصرية آسرة. ففي ركنٍ تشع منه الأنوار، ويُنسج فيه الإبداع، يرتفع جناح «أدبنا بروح العصر» كمنصة مضمخة بالحياة، تُمزج فيها قامة الحرف بهمسة اللون، وتتداخل ظلال السرد مع إشراقة التكوين.

هذه المبادرة، التي أطلقتها "هوية الشارقة" بجرأة فنية، ليست مجرد تجديد لكسوة؛ بل هي بيان صريح يُعيد للأدب العربي ملامحه البصرية المفقودة، ويضخ في شرايين أغلفته القديمة نبضاً من الدهشة المعاصرة. إنها رؤية تُقر بأن النص الأصيل، بجلاله وعمقه، يتطلب غلافاً خالداً يعادل ثقله الروحي والفكري، ليغدو بذلك الغلاف مرآة مضيئة تعكس عمق المحتوى وتجذب إليه عيون العصر وقلوبه.