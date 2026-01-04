"أخوة وقمة".. رئيس الدولة يحتفي بـ 20 عاماً من ريادة محمد بن راشد

في منشور مفعم بالمشاعر، هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، رعاه الله، حاكم دبي بمناسبة إتمامه 20 عاماً من القيادة، وذلك اليوم الأحد الموافق 4 يناير.

وقال سموه عن أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: "بمناسبة مرور 20 عاماً على تولي أخي محمد بن راشد قيادة حكومتنا، نحتفي بسجله الملهم من الإنجازات ورؤيته المستقبلية التي تواصل دفع عجلة النمو في دولة الإمارات". وقد ازدهرت المدينة تحت قيادة سموه في مختلف المجالات، من الفضاء إلى الثقافة وغيرها الكثير.

وأضاف صاحب السمو رئيس الدولة: "حفظه الله ووفقنا للعمل معاً في سبيل رفعة وازدهار وطننا الحبيب وشعبنا".

كما هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بهذه المناسبة قائلاً:

"عشرون عاماً من العطاء، بنى خلالها الشيخ محمد بن راشد منظومة حكومية متطورة سبقت زمانها، وجعلت من دولة الإمارات قصة نجاح يُحتذى بها في التميز الحكومي. نهنئ سموه ونعتز بمسيرته وإنجازاته ورؤيته الاستشرافية التي صاغت نموذجاً عالمياً في القيادة والتنمية".

وخلال العشرين عاماً الماضية، شهدت دبي تأسيس ونمو بعض من أبرز معالمها وإنجازاتها ومرافقها، مثل برج خليفة، ومترو دبي، وإكسبو 2020، ومهمة الإمارات للمريخ، وبرنامج التأشيرة الذهبية، من بين مشاريع أخرى عديدة.