أخصائيون: تناول الطعام أمام الشاشات يعزز العزلة ويزيد الوزن

في حين أن العيش منفرداً يمكن أن يشجع على هذه العادة، إلا أن البعض يجدون أنفسهم منعزلين حتى أثناء وجود الصحبة. "ليام هاربر"، وافد بريطاني يبلغ من العمر 25 عاماً، يعيش مع شريك سكن ولكنه غالباً ما يتناول العشاء بمفرده أثناء لعب ألعاب الفيديو. وقال: "إن تناول الطعام أثناء اللعب أكثر متعة بالنسبة لي، أشعر وكأنني أقوم بمهام متعددة وأستفيد من وقتي إلى أقصى حد".

إلا أن ليام يعترف بأن هذه العادات جعلته يفتقر إلى الوعي والإدراك أثناء تناول الوجبات. "أدركت أنني لم أكن مهتماً بما أكلته أو كميته".