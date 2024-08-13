أحياء دبي تواجه تهديد السكوتر الكهربائي ودعوات للحظر
أثار حظر استخدام الدراجات الكهربائية والسكوتر الكهربائية في حي جميرا بيتش ريزيدنس (JBR) في دبي - لأسباب تتعلق بالسلامة - موجة من الدعوات المماثلة من سكان الأحياء المجاورة الذين أعربوا عن مخاوفهم بشأن الاستخدام المتهور لمركبات التنقل التي تعمل بالبطارية.
وأكدت شركة دبي لإدارة المجمعات لصحيفة خليج تايمز أن قرار حظر الدراجات الكهربائية والسكوتر الكهربائية في جميرا بيتش ريزيدنس كان يهدف إلى منع الحوادث وضمان بيئة أكثر أماناً وتم تثبيت إشعارات باللغتين العربية والإنجليزية مع توضيح بالصور للدراجات الكهربائية والسكوتر الكهربائية مشطوبة حول المنطقة.
وتؤكد "آسيا خاسنوتدينوفا" بشدة على ضرورة تقييد استخدام الدراجات الكهربائية في منطقتها. عاشت الوافدة الأمريكية في دبي مارينا لمدة أربع سنوات وتتذكر كيف كانت المدينة صديقة للمشاة في الماضي.
وقالت: "كنت أمارس الجري والمشي كل يوم. لكن الآن، أصبح الأمر مستحيلاً حيث أن راكبي السكوتر الكهربائية المتهورون موجودون في كل مكان وهم يتحركون بسرعات قد تضاهي قيادتي في شارع الشيخ زايد".
وتقول إن وجود السكوتر الكهربائية على ممشى دبي مارينا جعل المنطقة خطرة على المشاة وكذلك راكبي السكوتر العادية. وأضافت: "إنه أمر خطير جداً على الجميع، المشاة وسائقي السكوتر الكهربائية على حد سواء حيث أنهم لن يكونوا قادرين على التوقف على الفور في حالة ظهور أي شيء في طريقهم".
وترى "آسيا خاسنوتدينوفا" أن حيها يجب أن يعود إلى ما كان عليه قبل وجود الازدحام بسبب السكوتر الكهربائية، وتقول: "يجب أن يكون ممشى المارينا مخصصاً للمشاة والمتزلجين والدراجات العادية".
ويستخدم سكان دبي بشكل متزايد السكوتر الكهربائية كوسيلة نقل ويشتكي المشاة وسائقو السيارات بشكل متزايد من تهورهم ويُلاحظ سائقو السكوتر الكهربائية وهم يقودون بسرعة خطيرة في الشوارع، بل ويقودون عكس اتجاه حركة المرور في بعض الأحيان.
وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت السلطات أنها تنظر في أمر تسجيل السكوتر الكهربائية.
وروى حمزة بدر، وهو مقيم سابق في المنامة وديرة والآن في الشارقة، حادثة وقعت مؤخراً تؤكد ضرورة فرض لوائح أكثر صرامة على السكوتر الكهربائية، وقال: "كنت أقف خارج متجري ورأيت شخصاً على السكوتر الكهربائية قادماً من الاتجاه الخاطئ للطريق. عندما مرت سيارة أجرة أمامه أصيب بالذعر وضغط على الفرامل بقوة وسقط وارتطم رأسه. كان الرجل ينزف بشدة واضطررنا إلى استدعاء سيارة إسعاف، رفض الشخص الذهاب إلى المستشفى لأنه لم يكن يرتدي أي معدات أمان وكان خائفاً من السلطات".
وأضاف حمزة بدر: "كثيراً ما تقوم شرطة دبي بتفتيش وحجز الدراجات الكهربائية والسكوتر الكهربائية في منطقتي نايف والمرر في ديرة من الأفراد الذين لا يلتزمون بالقواعد ويمكن لأولئك الذين ينقلون البضائع في بعض الأحيان، القيادة بسرعات تصل إلى 65 كم/ساعة مما يشكل خطراً جسيماً على أنفسهم وعلى الآخرين".
وتُفرض غرامة 300 درهم على من يقود دراجة تعرض راكبها أو غيره للخطر، وغرامة 300 درهم على من يحمل راكباً على سكوتر كهربائية، وغرامة 200 درهم على من ينقل راكباً على دراجة كهربائية أو دراجة هوائية غير مجهزة كما يجب لهذا الغرض، وغرامة 200 درهم على من يقود سكوتر كهربائية أو دراجة هوائية عكس حركة المرور.
ورغم أن السكوتر الكهربائية قد تكون صديقة للبيئة إلا أن التصرفات غير المسؤولة لبعض راكبيها أدت إلى دعوات متزايدة لحظرها أو فرض قيود عليها. وأوضح حمزة بدر: "من ناحية، نحن نقدر أنها وسيلة نقل صديقة للبيئة ولكن من ناحية أخرى، يشعر سكان دبي بالغضب إزاء الأشخاص الذين يستخدمونها بتهور".
ويبدي "سيباستيان ري"، وهو أحد سكان نخلة جميرا السابقين ويعيش الآن في أبوظبي، مخاوف مماثلة. ويقول: "المشكلة الأساسية في الأمر هي أنني لا أرى أن راكبي السكوتر الكهربائية يتحلون بالمسؤولية سواء تجاه المشاة أو السيارات أو الدراجات النارية، فهم يستخدمون ممرات المشاة وعندما يكون هناك إشارة حمراء لا يتوقفون بل يمضون إلى الشارع، كما أنهم يقودون بسرعة على ممرات المشاة وقد سبق أن كدت أن أتعرض لحوادث كانت قد تكون خطيرة جداً ولكنها لم تحدث بالفعل".
واقترح "سيباستيان ري" أن تقوم المدينة بتنظيم استخدام الدراجات الكهربائية، مثل الحد من سرعتها على الممرات والسماح لها بعبور الشوارع فقط عند تحرك المشاة.
ورغم تفعيل مجموعة من القواعد والأنظمة الخاصة بركاب السكوتر الكهربائية من قبل السلطات، فقد كشفت شرطة دبي في وقت سابق عن وفاة أربعة أشخاص في حوادث منفصلة شملت السكوتر الكهربائية والدراجات الهوائية في النصف الأول من العام الجاري، كما سجلت الشرطة 25 إصابة في مثل هذه الحوادث.
وقال أحمد حسين، وهو وافد مصري جديد في الخليج التجاري، وعاش سابقاً في قرية جميرا الدائرية وأرجان، وقال: "كانت تمثل مشكلة، ليس فقط على الأرصفة ولكن أيضاً على الطرق الرئيسية وكانت تسير أحياناً في الاتجاه المعاكس حيث يمكن أن أصطدم بهم عن طريق الخطأ بسيارتي. رأيت شخصاً أمس على شارع حصة مقابل قرية جميرا الدائرية يقود السكوتر الكهربائي في الاتجاه المعاكس في منتصف الطريق".