أحياء دبي تواجه تهديد السكوتر الكهربائي ودعوات للحظر

ويبدي "سيباستيان ري"، وهو أحد سكان نخلة جميرا السابقين ويعيش الآن في أبوظبي، مخاوف مماثلة. ويقول: "المشكلة الأساسية في الأمر هي أنني لا أرى أن راكبي السكوتر الكهربائية يتحلون بالمسؤولية سواء تجاه المشاة أو السيارات أو الدراجات النارية، فهم يستخدمون ممرات المشاة وعندما يكون هناك إشارة حمراء لا يتوقفون بل يمضون إلى الشارع، كما أنهم يقودون بسرعة على ممرات المشاة وقد سبق أن كدت أن أتعرض لحوادث كانت قد تكون خطيرة جداً ولكنها لم تحدث بالفعل".