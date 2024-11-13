أحمد الكوكباني : من حفظ القرآن إلى توقيع كتابه الأول بمعرض الشارقة

أدى هذا الإدراك إلى ميلاد كتابه الأول، "قوة القراءة"، الذي بدأ العمل عليه خلال الموسم السابع من تحدي القراءة العربي. يصف أحمد عملية الكتابة بأنها كانت رحلة شاقة ومجزية في آن واحد، وأضاف: "دوّنت أفكاري في دفتر ملاحظات، ولم أنتظر اللحظة المثالية للشروع في الكتابة. مررت بأيام شعرت فيها بالإحباط، لكنني كنت أذكر نفسي دائماً بأهمية مشاركة رسالتي مع العالم، وهذا ما دفعني للمثابرة وإكمال كتابتي". وبعد خمسة أشهر من العمل الدؤوب، أنهى أحمد المسودة الأولى من كتابه.