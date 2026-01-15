أحمد الفلاسي لـ"خليج تايمز": مستقبل الطاقة في أبوظبي تُحدده الكفاءة والابتكار الرقمي

• ما هي أهم ركائز الإطار الاستراتيجي الجديد للقطاع حتى عام 2050، وكيف ينعكس ذلك على نموذج العمل داخل الدائرة؟

يستند الإطار الاستراتيجي لدائرة الطاقة على أربع ركائز رئيسية: ضمان أمن واستدامة الإمدادات، تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في جانبي العرض والطلب، دعم جهود خفض الانبعاثات من خلال حلول ذكية ومجدية اقتصادياً، وتعظيم القيمة الاقتصادية لموارد الطاقة والمياه. وتشكل هذه الركائز مجتمعة خارطة طريق شاملة تمتد لتشمل منظومة الطاقة والمياه بأكملها في الإمارة.

ومن الناحية التشغيلية، يوجّه هذا الإطار آلية تصميم وتنفيذ السياسات والأطر التنظيمية والبرامج المختلفة، بما يضمن مواءمة تطوير القطاع مع الرؤية الاقتصادية طويلة الأمد لأبوظبي، وبما يتماشى مع تطلعات بناء اقتصاد متنوع وخالٍ من الانبعاثات بحلول عام 2050.

• كيف يتم التنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان أمن الإمدادات وتحقيق الاستدامة في آن واحد؟

بصفتها جهة تنظيمية ومُمكِّنة، تعمل دائرة الطاقة بشكل وثيق مع الشركاء لتهيئة بيئة تعزز مسارات التقدم في أمن الإمدادات والاستدامة بشكل متوازٍ. ويُعد "التنظيم" أحد أدواتنا الرئيسية، إذ يسهم في توفير حوافز عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة، ما يؤدي لتحسين كفاءة العمليات بشكل مستمر بما يتماشى مع أهداف الحياد المناخي.

وتتعاون الدائرة مع القطاعين العام والخاص لتنفيذ برامج عملية قادرة على تحقيق فوائد للمنظومة ككل. وتُعد مبادرة «مُجمِّع الاستجابة للطلب» مثالاً واضحاً، حيث تقدم آليات سوقية جديدة تعزز مرونة النظام، وتدير أحمال الذروة، وتخفض الانبعاثات، مع الحفاظ على موثوقية وتكلفة الإمدادات بما يتناسب مع توقعات المستهلكين.