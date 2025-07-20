أحلام معلّقة ووداع صامت: وفاة امرأة هندية في الشارقة قبيل بداية جديدة

تم العثور على امرأة هندية تبلغ من العمر 30 عامًا متوفاة في شقتها بالقرب من حديقة الرولة في الشارقة صباح السبت، وذلك بحسب قناة الأخبار المالايالامية "ميديا ون".

المرأة، التي تم التعرف عليها باسم "أثوليا شيخار"، كانت تستعد للانضمام إلى وظيفة جديدة في إحدى الشركات الواقعة داخل مركز تجاري قريب. وقد تواصلت صحيفة "خليج تايمز" مع شرطة الشارقة للحصول على تعليق، إلا أنه لم يرد أي رد حتى لحظة إعداد التقرير.

أثوليا كانت تعيش في الشارقة منذ عامين. ومؤخرًا، احتفلت بعيد ميلادها بزيارة أختها المقيمة بالقرب منها، وفقًا لما ذكرته القناة الإخبارية. وقد شاركت الحلويات مع أختها وتحدثت بسعادة عن قرب التحاقها بأول وظيفة لها.

وفي حديثها للقناة، قالت عائلتها: "كان يوم الجمعة عيد ميلادها. كانت تخطط للبدء في العمل قريبًا، كما زارت أختها ووزعت الحلوى وقدّمت التهاني لها."

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وقد تواصلت "خليج تايمز" مع عائلة أثوليا، والقنصلية الهندية في دبي، وبعض النشطاء الاجتماعيين الذين يتابعون القضية للحصول على المزيد من التفاصيل.

وذكرت القناة أن أثوليا طلبت من زوجها بعض المال لتغطية تكاليف المواصلات إلى العمل. وقد أعطته بعض الحلي الذهبية مقابل المال. ثم غادر الزوج الشقة، وعندما عاد، وجدها متوفاة، بحسب ما أفادت القناة.

وقال والدها للقناة إن ابنته كانت متحمسة جدًا للبدء في العمل الجديد، وكانت قريبة للغاية من ابنتها.

وتُركت أثوليا خلفها زوجها وابنتها البالغة من العمر 10 سنوات, والتي تدرس في الصف الخامس في الهند. أما والدها، فهو وافد سابق عمل في الخليج، ويعمل حاليًا سائق عربة "أوتوريكشا" في ولاية كيرالا الهندية.