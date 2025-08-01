أحلام بلا حدود: طلاب المنح الدراسية الإماراتيون يشاركون قصص نجاحهم في الخارج

نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ملتقى طلبة المنح الدراسية الجدد 2025، يوم الخميس، في مكتبة محمد بن راشد بدبي. جمع الملتقى الطلبة وأولياء أمورهم في أجواء تفاعلية ركزت على الإرشاد الأكاديمي والقيم الوطنية والدعم الشامل المقدم طوال رحلة الابتعاث.
وتضمن البرنامج التوجيهي ورش عمل تفاعلية تناولت مواضيع رئيسية مثل تفعيل المنح الدراسية، والتواصل مع الوزارة والملحقات الثقافية، وحقوق ومسؤوليات الطلاب، والتكيف الثقافي، والسلامة الشخصية، والتخطيط الأكاديمي والمهني.
وتم عقد جلسات مخصصة لأولياء الأمور للإجابة على استفساراتهم، بما يعكس التزام الوزارة بإشراك الأسر كشركاء رئيسيين في دعم الوضع الأكاديمي والعاطفي للطلبة في الخارج.
وتضمن اللقاء نقاشات مع باحثين سابقين شاركوا تجاربهم وأبرزوا دور الوزارة في دعم الطلبة المبتعثين.
بدأ الآباء والطلاب بتبادل تفاصيل الاتصال، وبناء شبكة من الدعم المتبادل لتسهيل عملية الانتقال لأطفالهم ولأنفسهم.
وقال وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد المعلا: "نتلقى كل عام ما يقارب 3000 طلب منحة دراسية، ولكن 10% فقط يتم اختيارهم بناءً على تميزهم الأكاديمي وقبولهم في أفضل الجامعات العالمية".
بلغ إجمالي عدد الطلبة الإماراتيين المبتعثين في الخارج، سواء الجدد أو المستمرين، 592 طالباً، مسجلين في أكثر من 115 مؤسسة للتعليم العالي في 22 دولة على الأقل حول العالم، جميعها مصنفة ضمن أفضل الجامعات العالمية.
وفي الوقت نفسه، تخرج 187 طالبًا من برنامج المنح الدراسية خلال العام الدراسي 2024-2025.
وشدد على أهمية الحفاظ على التوازن بين النمو الأكاديمي والمهني والشخصي خلال فترة المنحة الدراسية.
وأكد الدكتور المعلا أن برنامج المنح الدراسية يعكس التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالاستثمار في شبابها من خلال توفير فرص الحصول على تعليم عالمي المستوى، وتمكين الطلاب من اكتساب مهارات متنوعة واكتساب الخبرة الدولية، وتعزيز الشعور القوي بالمسؤولية الوطنية، وإعدادهم لتلبية الاحتياجات المتطورة لسوق العمل.
وأضاف: "عليكم أن تفخروا بهويتكم الإماراتية، وتحافظوا على قيمكم الوطنية وأخلاقكم الدينية، وتحملوها معكم في تعاملاتكم الخارجية".
وشهد الحدث أيضًا لحظات عاطفية وتفاعلية، حيث التقط الطلاب صورًا تذكارية مع عائلاتهم وكتبوا بطاقات بريدية تحتوي على رسائل شخصية لأحبائهم - تذكارات يحتفظون بها أثناء وجودهم في الخارج.
في حديثها لصحيفة "خليج تايمز" ، عبّرت خديجة علي، البالغة من العمر 20 عامًا، والتي بدأت دراستها في عام 2023، وتدرس حاليًا علم النفس في جامعة ماكماستر بكندا، عن مشاعرها الأولى قائلةً: "عندما قُبلتُ في برنامج المنح الدراسية، شعرتُ بمزيج من الخوف والقلق والفرح. كنتُ أخشى الفشل، لكن دعم عائلتي شجعني على البدء. واليوم، أنا سعيدةٌ جدًا بقراري".
وأضافت: "كانت الدراسة في الخارج تجربة مختلفة تمامًا. التقيتُ بالعديد من الأشخاص وتعلمتُ الاستقلالية في سن مبكرة جدًا".
أوضحت أنها بعد أن أمضت عامها الأول في السكن الطلابي، قررت البحث عن شقتها الخاصة وتأثيثها. وقالت: "كنت فخورة بنفسي وباستقلاليتي في سن مبكرة".
في عامها الثاني، أطلقت خديجة مشروعًا صغيرًا لبيع المخور الإماراتي التقليدي.
نصحت الطلاب الجدد قائلةً: "جرّبوا كل تجربة متاحة، باستثناء المجال الأكاديمي. استمتعوا بوقتكم، فهو ما سيثري سنوات دراستكم حقًا".
قرر عبدالله نبيل النقبي، البالغ من العمر 18 عاماً، خريج المدرسة الثانوية، الحصول على درجة في العلوم الاكتوارية من جامعة ملبورن في أستراليا.
وقال "إنها فرصة بالنسبة لي للاعتماد على نفسي وتجربة الحياة بشكل مستقل".
وأوضح أن اختياره جاء بتأثير من ابن عمه الذي يدرس حالياً في أستراليا وأشاد بجودة التعليم وسهولة المعيشة هناك.
وأضاف "كان اختيار الدراسة في الخارج سهلاً بالنسبة لي، فقد كنت مقتنعاً تماماً".
وأعربت والدته التي درست في جامعة الإمارات بعيداً عن عائلتها عن ثقتها بالتجربة قائلة: "إنها فرصة رائعة له ليصبح أكثر اعتماداً على نفسه وينمو على المستوى الشخصي".
وأرجعت ثقتها في القرار إلى الاجتماعات التحضيرية العديدة التي عقدتها المدرسة، وثقتها في التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بضمان سلامة ورفاهية مواطنيها في الخارج.
وفي الأسابيع التي سبقت الحدث، عقد الملحقون الثقافيون في البلدان المضيفة جلسات افتراضية لتعريف الطلاب وأولياء الأمور بالخدمات الرقمية وآليات الدعم، وتقديم التوجيه لضمان رحلة منحة دراسية متكاملة وناجحة.