أحلام بلا حدود: طلاب المنح الدراسية الإماراتيون يشاركون قصص نجاحهم في الخارج

في حديثها لصحيفة "خليج تايمز" ، عبّرت خديجة علي، البالغة من العمر 20 عامًا، والتي بدأت دراستها في عام 2023، وتدرس حاليًا علم النفس في جامعة ماكماستر بكندا، عن مشاعرها الأولى قائلةً: "عندما قُبلتُ في برنامج المنح الدراسية، شعرتُ بمزيج من الخوف والقلق والفرح. كنتُ أخشى الفشل، لكن دعم عائلتي شجعني على البدء. واليوم، أنا سعيدةٌ جدًا بقراري".