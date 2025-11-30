أحقية صاحب العمل في خصم راتب الموظف بسبب التأخر

استنادًا إلى الأحكام القانونية المذكورة أعلاه، يمكن لصاحب العمل فرض خصومات على الراتب بسبب التأخر عن الحضور فقط إذا كانت هناك سياسة تأديبية واضحة تم تنفيذها بشكل صحيح. إذا كنت تعتقد أن أي خصم يتم تطبيقه بشكل غير متسق أو دون إشعار مناسب، يمكنك مناقشة الأمر مع صاحب العمل.