أحقية صاحب العمل في خصم راتب الموظف بسبب التأخر

السؤال: هل يمكن لأصحاب العمل خصم الراتب إذا وصل الموظف متأخرًا إلى العمل؟ إذا كانت الإجابة نعم، فما هي العملية الصحيحة، وكيف يتم حساب الخصم، وهل يجب إبلاغ الموظف مسبقًا؟ لقد انضممت مؤخرًا إلى شركة في دبي ، وأخبرني مديري بهذه السياسة.
الإجابة: في الإمارات، يمكن لصاحب العمل فرض عقوبات تأديبية، بما في ذلك الخصم من الراتب، فقط وفقًا للإطار التأديبي المنصوص عليه في القانون. وذلك وفقًا للمادة 39(1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والتي تنص على:
“1. يجوز لصاحب العمل أو من يمثله أن يفرض على الموظف الذي يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون، ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة لتنفيذه، أيًّا من العقوبات التالية:
ج. خصم بحد أقصى خمسة (5) أيام في الشهر من الراتب.”
علاوة على ذلك، يُلزم القانون أصحاب العمل بالاحتفاظ بلائحة تأديبية مكتوبة توضح العقوبات والإجراءات المطبقة. هذا الالتزام منصوص عليه في المادة 24(2) من قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2022 بشأن تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والتي تنص على:
“2. يجب على صاحب العمل إعداد جدول للعقوبات، يوضح كل عقوبة تأديبية منصوص عليها في المادة (39) من المرسوم بقانون.”
استنادًا إلى الأحكام القانونية المذكورة أعلاه، يمكن لصاحب العمل فرض خصومات على الراتب بسبب التأخر عن الحضور فقط إذا كانت هناك سياسة تأديبية واضحة تم تنفيذها بشكل صحيح. إذا كنت تعتقد أن أي خصم يتم تطبيقه بشكل غير متسق أو دون إشعار مناسب، يمكنك مناقشة الأمر مع صاحب العمل.
أشيش ميهتا هو المؤسس والشريك الإداري لشركة أشيش ميهتا وشركاه. وهو مؤهل لممارسة القانون في دبي والمملكة المتحدة والهند. يمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة لشركته على: www.amalawyers.com. يمكن للقراء إرسال أسئلتهم عبر البريد الإلكتروني إلى: news@khaleejtimes.com أو إرسالها إلى قسم الرأي القانوني، صحيفة خليج تايمز، صندوق بريد 11243، دبي.