أجواء مغبرة متوقعة وحرارة 42 درجة مئوية في دبي والشارقة

وتهب رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا خلال النهار، مما قد يؤدي إلى إثارة الغبار، وتتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/ساعة، وتصل إلى 35 كم/ساعة.