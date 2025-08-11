أجواء مغبرة متوقعة وحرارة 42 درجة مئوية في دبي والشارقة

من المتوقع أن تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم 11 أغسطس أجواء مغبرة، حسب توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل.
وتهب رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا خلال النهار، مما قد يؤدي إلى إثارة الغبار، وتتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/ساعة، وتصل إلى 35 كم/ساعة.
بشكل عام، من المتوقع أن تكون السماء صافية إلى غائمة جزئيا أحيانا، مع احتمال تشكل بعض السحب الحملية شرقا بعد الظهر.
ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في أبوظبي إلى 44 درجة مئوية، لكن ستصل إلى 42 درجة مئوية في دبي والشارقة.
وبلغت أعلى درجة حرارة سجلت في الدولة، الأحد، 47.7 درجة مئوية في منطقة بدا دفس بالظفرة عند الساعة الثالثة عصراً.
البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.