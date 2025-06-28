أجواء معتدلة ودرجات حرارة تصل إلى 43 مئوية بدبي

من المتوقع أن يكون الطقس في الإمارات، اليوم السبت 28 يونيو، صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع ظهور السحب شرقاً بعد الظهر، بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل.

سيكون الطقس رطبًا بحلول ليلة السبت وصباح الأحد في بعض المناطق الساحلية.

ومن المتوقع أن تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، سرعتها من 10 إلى 20 كم/ساعة، وتصل إلى 35 كم/ساعة.

البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة في دبي بين 32 و43 درجة مئوية، وفي أبوظبي بين 30 و40 درجة مئوية، وفي الشارقة بين 30 و44 درجة مئوية.

سجلت أعلى درجة حرارة على الدولة يوم الجمعة 27 يونيو 49.9 درجة مئوية في سويحان (العين) عند الساعة الثانية ظهراً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.