أجواء معتدلة وحرارة في أبوظبي ودبي تصل إلى 35 درجة مئوية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون طقس اليوم السبت (1 نوفمبر) صحواً إلى غائم جزئياً.

وأشارت إدارة الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة في جميع أنحاء الدولة ستكون مريحة، حيث تنخفض إلى 19 درجة مئوية في بعض المناطق بأبوظبي.

في حين ستشهد درجات الحرارة في دبي وأبو ظبي ارتفاعًا إلى 33 درجة مئوية، فإنها ستنخفض إلى 27 درجة مئوية و25 درجة مئوية على التوالي.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

في هذه الأثناء، من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في بعض مناطق أبوظبي، مثل منطقة مزيرعة، إلى 19 درجة مئوية. وفي الجبال، قد تنخفض درجات الحرارة إلى 17 درجة مئوية.

ويكون الطقس رطبا ليلا وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وتهب على البلاد رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا.

ويكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيفا في بحر عمان.